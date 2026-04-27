پیام تبریک روز مشاور و روانشناس ۱۴۰۵

تفکر و آگاهی همراه مسیر دشوار تان گشته

خوشا به سعادتتان که همیشه به سوی کامیابی و موفقیت قدم برمیدارید.

روز روانشناس مبارک.

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است. روز چرایی رفتار آدمی است.

روز اندیشیدن به ذهن است. روز تفکر در روان است.

روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان است.

روز جهانی روانشناس و مشاور مبارک باد

روانشناسان رسالتی بزرگ بر دوش دارند چونان که تزکیه و ترمیم و بازآفرینی روانی سالم و الستی را اول در جهان خویش هویدا می‌کنند و بعد این تزکیه زندگی شده را به دست‌اندازهای روح و روان بشریت می‌کشانند همچون پر سیمرغی که برای احضار عشق بر ذرات هوا می‌کشد خویش را تا آغوشی امن برای آلام و تزکیه ی دیگران باشند که وحدت یگانه روان‌ها و ارواح را از کثرت و دورافتادگی مصون بدارند

روز روانشناس و مشاور را به کلیه روانشناسان و مشاوران عزیز تبریک عرض کرده

امروز روز به چالش کشیدن رفتارهای گم و آسیب زننده به حیات انسان است

روز تفکر در ماهیت و چیستی تفکر انسان است

امروز روز غمگین شدن ما از بابت دیدن آینده کودکی دست فروش است

روز نگاه رنج آور به بیماری اعتیاد است

روز نگاهی تعمقی به رفتار رانندگی شهروندان است

روز روانشناس مبارک

روز جهانی روانشناس

روز اغماض در ذهن

روز اندیشیدن در روان

بر شما و تمامی افراد جامعه علمی روانشناسی

مبارک باد

روانشناس سلامت روح و روان و زندگی سالم ایده‌آل را به جامعه هدیه می‌دهد

زیباترین تبریکاتم را به مناسبت روز مشاوره به شما تقدیم می‌کنم.

اتاق روان شناس امن ترین پناه برای خستگان است

جایی که دردها و اشک‌ ها را بی هیچ واهمه‌ ای فرو می‌ ریزند تا شاد و سبک بال شوند

نهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس گرامی باد

در شگفتم از صداقت، مهربانی در سخن

ای مشاور بر نوای جان‌فزایت آفرین

خسته و درمانده ایم از ناملایم های دهر

بر صدای تازه و مشکل گشایت آفرین

روز اندیشیدن به ذهن و تفکر در روان، مبارک باد

روز عشق و تفکر است. این دو گره خورده بر نام کسی است که همتش والا و راهش آتشین است. ۹ اردیبهشت ماه، روز مشاوره و روز پاسداشت تفکر در روان را به شما دوست عزیز و بزرگوارم تبریک عرض می‌کنیم.

چیستی را تبدیل به هستی کردی

و عدم را به وجود رساندی

رازی در تو نهان است

که اینگونه می‌شتابی تا از مسیر جا نمانی

مسیرت هموار و موفقیتت افزون باد

همسر عزیزم! روزت مبارک

می اندیشم وغرق نام پرآوازه تان می شوم

یک انسان انقدر خردمند که شهره آفاق شود

شهرت تان گوارای وجودتان و روزتان مبارک

شادباد و تا باد چنین باد

چه روز اردیبهشتی خوبی، چه لحظه‌های غلیظی و چه حس مطلوبی.

با آرزو… نه با امید به ایجاد جهانی عاری از ارواح و روان‌های معیوب چراکه اصل بشر اصلی است لامکانی و پاک»

روز روانشناس تجلی آرامش بخشیدن به روان و درمان قلب‌هایی است که بر اثر ناملایمات زخمی شده اند

دخترم! روز روانشناس بر تو مبارک باد

در حقیقت روانشناس به همه خلقت آگاهی دارد. روز روانشناس را خدمت شما تبریک عرض می‌نمایم.

من کوشش می‌کنم خدا را از طریق خدمت به مردم ببینم، چون میدانم خدا نه در بهشت است و نه در جهنم! بلکه درون همه انسان هاست.

روز روانشناس بر تمامی روانشناسان سرزمینم مبارک

انسان بزرگ‌تر از یک جهان و بزرگ‌تر از مجموعه جهان‌هاست. در اتحاد جان با تن، رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است. خوشا به روانشناس که این اتحاد را برقرار می‌نماید.

نهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد

انسان آزاد آفریده شده است، اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است و روانشناس یگانه کسی است که انسان را از قید و بند این زنجیر آزاد می‌سازد.

روز روانشناس مبارک

