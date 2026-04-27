روز مشاور و روانشناس در تقویم ۱۴۰۵ چه روزی است؟ + تاریخ و تعریف رشته مشاوره و انواع Psychology
روانشناسی علمی برای مطالعه و بررسی ذهن و رفتار با شاخههای متفاوت شامل توسعه انسانی، ورزش، سلامت، پزشکی، رفتار اجتماعی و فرآیندهای شناختی است. روانشناسی تمامی جنبههای مربوط به رفتار خودآگاه و ناخودآگاه انسان مانند احساسات و اندیشهها را در بر میگیرد.
تاریخ روز روانشناس
روز ملی روانشناس و مشاور در تقویم شمسی برابر با ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
روز ملی روانشناس و مشاور در تقویم میلادی برابر با ۲۹ آپریل ۲۰۲۶ است.
روز ملی روانشناس و مشاور در تقویم قمری برابر با ۱۱ ذی القعده ۱۴۴۷ است.
روانشناسی
روانشناسی که معادل انگلیسی آن Psychology است از دو کلمه “روان” و “شناسی” تشکیل شده که هر کدام از آنها معانی واضحی دارند. کلمه “روان” اشاره به بعد روحی روانی انسان و اهمیت آن دارد، از طرفی کلمه “شناسی” هم به راههای مطالعه و شناخت “روان” اشاره دارد. روانشناسی (Psychology) دانشی است که با بهرهگیری از روشهای مختلف پژوهش و مطالعه به فرآیندهای ذهنی، رفتاری و روانی در انسان میپردازد. منظور از «رفتار» همه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم است، و منظور از فرآیندهای روانی، چیزهایی همچون: احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش و حافظه است.
انواع روان شناسی
علم روانشناسی همچون سایر علوم شاخهها و انواعی دارد. تا کنون حدود ۵۰ نوع از علم روانشناسی توسط انجمن روان شناسی آمریکا به ثبت رسیده است که در زیر به برخی از آنان میپردازیم.
روانشناسی بالینی: روان شناسی بالینی مهمترین و محبوبترین شاخه از علم روان شناسی است که با به کارگیری روشهای علمی روان شناختی و با استفاده از تئوریهای معتبر، به بررسی و ارزیابی و در نتیجه تشخیص و درمان اختلالات هیجانی و رفتاری در بیماران میپردازد.
روانشناسی تربیتی: یکی از شاخههای روانشناسی است که به تحقیق در مسائل یادگیری و آموزش میپردازد. روانشناسان تربیتی در مسائل یادگیری و آموزش تخصص دیدهاند و ممکن است به کار در مدارس بپردازند ولی اغلب در استخدام دانشکدههای تربیت معلم هستند و به تحقیق درباره شیوههای آموزش دادن به بچهها و تربیت معلمان میپردازند.
روان شناس رشد: روان شناس رشد به تحقیق پیرامون رشد انسان در تمام طول عمر میپردازد. بعضی از آنها روی دورهی خاص مانند اوایل کودکی، نوجوانی، بزرگسالی یا سالمندی تمرکز میکنند. این دسته از متخصصان وظایفی نظیر معاینه کودکانی که دچار معلولیت یا تأخیر در رشد هستند، بررسی مشکلات مربوط به کهولت سن و مطالعهی کسب مهارتهای زبانی را برعهده دارند.
روانشناسی ورزش: روانشناسی ورزش و تمرین علم نو ظهوری است. این رشته علمی در کنار سایر رشتههای علمی مرتبط با ورزش برای کمک به مربیان در عملکرد مؤثر و بهینه ورزشکاران ایجاد شده است. روانشناسی ورزش و تمرین مطالعه علمی افراد و رفتارهای آنها در ورزش و تمرین و کاربرد عملی این دانش است.
روانشناسی رفتاری: روانشناسی رفتاری به عنوان یکی از شاخههای روانشناسی، نظریهای برای یادگیری است که با عنوان رفتار گرایی نیز شناخته میشود. در روانشناسی رفتار اعتقاد بر آن است که کلیه رفتارهای انسان از طریق شرطی سازی شکل میگیرند.
روانشناس عمومی: روانشناسی عمومی پایه و اساس علم روانشناسی است. این تخصص به اصول اساسی، مشکلات و روشهای رشد انسان، احساسات، انگیزه، یادگیری، حافظه، حواس، تفکر، ادراک، پردازش و هوش میپردازد. روانشناس عمومی باید در رابطهبا فرایندهای تفکر، شخصیت شناسی، آزمایشهای روانشناختی، اختلالات رفتاری و سلامت روان اطلاعات کاملی داشته و در تمامی این حوزهها به بیماران کمک کند.
روانشناسی اجتماعی: روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روان شناسی و جامعه است. روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد.
روانشناس ازدواج: مشاوران ازدواج متخصصانی هستند که از زوجین حمایت کرده و آنها را راهنمایی میکنند. در جلسات مشاوره روانشناس زوجها را راهنمایی کرده و مشکلات و درگیریهای اصلی را شناسایی میکند. مشاور ازدواج به زوجین کمک میکند تا نیازها و تعارضات خود را آشکار کنند.
روانشناس سلامت: روانشناسی سلامت به مطالعه سلامت روانی و سلامت جسمی و نحوه تعامل این دو است. عوامل زیادی مانند رفتار افراد در گروههای اجتماعی میتوانند بر سلامت روانی و جسمی تأثیر داشته باشند. روانشناسان سلامت در مورد چگونگی استفاده از این عوامل برای بهبود سلامت کلی و سلامت فرد تحقیق میکنند.
روانشناسی کودک: روانشناس کودک با بررسی و ارزیابی تمامی رفتارهای کودک چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، میکوشد تا نیازها، احساسات و شخصیت کودک را به خوبی دریابد. همچنین روانشناسی کودک این امکان را به والدین میدهد تا استعدادها و مهارتهای کودک خود را به خوبی بشناسند و به پرورش و پیشرفت آن بپردازند.
روانشناسی قانونی: روانشناسی قانونی یک حوزه تخصصی به شمار میرود که به مسائل مربوط به روانشناسی و قانون میپردازد و جزو یکی از شاخههای روانشناسی قرار دارد. افرادی که در عرصه روانشناسی قانونی فعالیت دارند، اصول روانشناسی را در مسائل حقوقی اعم از مطالعه رفتار، رفتار مجرمانه و کار مستقیم در سیستم دادگاه به کار میبرند.