۵ خوراکی ضد سرطانها / همه سرطانها خطرناک هستند؟
همه سرطانها لزوما برای سلامت خطرناک نیستد و خطر بروز یک سری از این سرطانها را میتوان با غذا کاهش داد. جالب اینکه پنج غذای روزمره وجود دارند که میتوانند به مبارزه با سرطان و کاهش خطر مرگ کمک کنند.
دکتر ویلیام لی متخصص سرطان و رابطه بین غذا و سلامت در پادکست زوئی به این مطلب مهم اشاره کرد که که سلولهای سرطانی میکروسکوپی در بدن همه ما به طور طبیعی تشکیل میشوند، اما بیشتر آنها بیضرر هستند زیرا بدن ما سیستم دفاعی خود را برای مقابله با آنها دارد.
به گزارش میرور، وقتی سپرهای محافظ بدن ما ضعیف میشوند، ما در معرض خطر بیشتری برای تبدیل شدن آن سلولهای سرطانی به چیزی خطرناک هستیم. دکتر لی توضیح داد: وقتی سرطانها شیوع پیدا میکنند و کشنده میشوند، به این دلیل است که سیستم دفاعی ما، ضعیف میشود و عملا نمیتواند از ما دفاع کند و ما در مقابله با سرطان شکست میخوریم.
سلولهای عاشق التهاب
دکتر لی در ادامه توضیح داد: این سلولهای سرطانی میکروسکوپی کوچک عاشق التهاب هستند. او ادامه داد:. اگر التهاب را در اطراف این سلولها ایجاد کنید، آنها دوست دارند سریعتر رشد کنند. به همین دلیل است که کاهش التهاب خطر ابتلا به سرطان را به طور اساسی کاهش میدهد. بنابراین اگر میخواهید شانس خود را افزایش دهید، باید التهاب را کاهش دهید. یک سری از مواد غذایی در این میان میتوانند موثر باشند.
دکتر لی پنج غذا را که به گفته او در مبارزه با سرطان مؤثر هستند، معرفی کرد. اما او توضیح داد: این غذا نیست که با سرطان مبارزه میکند. میخواهم این موضوع را روشن کنم. این مواد مفیدی است که ما وارد بدن خود میکنیم که باعث تقویت سیستم دفاعی بدن ما میشود.
سویا
دکتر لی گفت: مطالعهای به نام مطالعه سرطان سینه شانگهای، ۵۰۰۰ زن را که در معرض بیشترین خطر ابتلا به سرطان سینه بودند، بررسی کرد. محققان در نتیجه تحقیقات خود دریافتند زنانی که بیشترین میزان سویا، حدود یک فنجان شیر سویا در روز، ۱۰ گرم پروتئین سویا در روز، مصرف میکردند، ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان سینه بودند. ۱۴ مطالعه متوالی به بررسی مصرف سویا و سرطان سینه پرداختهاند، در هر مورد، مصرف بیشتر سویا مرگ را افزایش نداده. بلکه مصرف بیشتر سویا مرگ و میر را کاهش داده و خطر مرگ را کم کرده است.
گوجه فرنگیها
دکتر لی گفت: گوجهفرنگی منبع فوقالعادهای از یک ماده زیستفعال ضدالتهابی به نام ویتامین C است که برای آبرسانی بدن عالی است. گوجهفرنگی سرشار از کاروتنوئیدهایی است که برای پیری سالم و بینایی سالم بسیار مهم و مفید هستند. و یکی از این کاروتنوئیدها، یک ترکیب طبیعی به نام لیکوپن، مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده اثر قوی در از بین بردن سرطان دارد. آنچه سالهاست میدانیم این است که لیکوپن میتواند خونرسانی به سرطان را قطع کند. بنابراین محققان مصرف لیکوپن و سرطان پروستات را بررسی کردند و دریافتند که مردانی که در این مطالعه دو تا سه وعده گوجهفرنگی پخته در هفته مصرف میکردند، ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند.
سیبها
دکتر لی گفت: مشخص شده که یک پلیفنول زیستفعال قوی به نام اسید کلروژنیک در سیب وجود دارد. این یک ماده ضدالتهاب فوقالعاده قوی است که در گوشت سیب یافت میشود و وقتی آن را میخوریم، واقعا به کاهش نشانگرهای زیستی التهابی ما کمک میکند. فیبر موجود در سیب، میکروبیوم روده ما را تغذیه میکند که سپس اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید میکند که التهاب را بیشتر کاهش میدهد.
توتها
دکتر لی توضیح داد که «مخرج مشترک» انواع توت مانند شاهتوت، بلوبری، توتفرنگی و تمشک، آنتوسیانینها هستند که به آنها رنگ میدهند و همچنین آنتیاکسیدانهای قوی هستند. دکتر لی گفت: آنها برای قلب و عروق مفید هستند. اما همچنین خونرسانی به سرطانها را قطع میکنند. توتها همچنین آنتیاکسیدانهای فوقالعادهای برای محافظت از DNA در برابر آسیب هستند. فیبر نیز در انواع توتها وجود دارد. به طور کلی غنیترین ماده غذایی توت فیبر است و میکروبیوم روده را تغذیه میکند که در نتیجه التهاب را کاهش میدهد.
قهوه و چای
قهوه و چای هر دو حاوی پلی فنولهایی هستند که در واقع پاسخهای مبارزه با سرطان بدن را تقویت میکنند. چای کاتچین دارد. اینها پلیفنولهایی هستند که خونرسانی به سلولهای سرطانی را قطع میکنند و التهاب را کاهش میدهند. آنها سیستم ایمنی را تقویت میکنند و حتی فیبر موجود در برگهای چای میتواند میکروبیوم روده را تغذیه کند. قهوه دارای اسید کلروژنیک است، همان مادهای که در سیبها و بسیاری از ترکیبات دیگر یافت میشود و التهاب را کاهش میدهد.