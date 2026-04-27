چتبات چینی با آپدیت جدید هم عقب ماند / فاصله زیاد دیپسیک با ChatGPT و Gemini
مدل تازه دیپسیک با امکانات بیشتری برای کاربران معرفی شده، اما بررسیها نشان میدهد این چتبات هوشمند چینی هنوز با رقبای معروف خود ChatGPT، Gemini و Claude فاصله زیادی دارد.
رقابت میان شرکتهای فناوری برای ساخت چتباتهای هوشمند هر روز داغتر میشود. در تازهترین خبرها، شرکت چینی DeepSeek نسخه جدید مدل هوش مصنوعی خود را با نام V۴ Pro معرفی کرده؛ مدلی که نسبت به نسخه قبلی بهتر شده، اما هنوز نتوانسته جایگاه رقبای بزرگ بازار را تهدید کند.
به گزارش اینترستینگ اینجینیرینگ، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد مدل جدید DeepSeek عملکرد بهتری نسبت به نسخه قبلی دارد و پاسخهای دقیقتر و توانایی بیشتری در انجام برخی کارها ارائه میکند اما بررسیها نشان میدهد این چتبات چینی با وجود پیشرفت چشمگیر در عملکرد، همچنان در مقایسه با چتباتهای مطرح بازار، فاصله محسوسی دارد.
براساس نتایج منتشرشده، GPT-۵.۵ از OpenAI همچنان یکی از بهترین مدلهای فعلی محسوب میشود. همچنین Gemini ۳.۱ Pro گوگل و Claude Opus شرکت Anthropic نیز در رتبههای بالاتری نسبت به دیپسیک قرار گرفتهاند. حتی مدل Kimi K۲.۶ که توسط یک شرکت چینی دیگر ساخته شده، امتیاز بیشتری از DeepSeek V۴ Pro به دست آورده است.
این بررسیها حاکی ازآن است که دیپسیک اگرچه در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما هنوز راه زیادی تا صدر جدول دارد.
یکی از ویژگیهای مهم مدل جدید DeepSeek این است که میتواند حجم بسیار بیشتری از متن و اطلاعات را همزمان بررسی کند. به زبان ساده، کاربر میتواند اسناد طولانیتر یا گفتوگوهای بزرگتری را در اختیار آن قرار دهد و انتظار پاسخ منسجمتری داشته باشد. این ویژگی برای دانشجویان، پژوهشگران و کاربران حرفهای میتواند مفید باشد.
شرکت سازنده همچنین اعلام کرده نسخه جدید با سختافزار داخلی چین هماهنگتر شده است. این مسئله برای چین اهمیت زیادی دارد، زیرا تلاش میکند وابستگی خود به فناوری خارجی را کمتر کند و زیرساخت مستقلتری بسازد.
با این حال، کارشناسان میگویند هنوز مشخص نیست این مدل با چه هزینهای ساخته شده و از چه امکاناتی برای آموزش آن استفاده شده است. همین ابهام باعث شده برخی تحلیلگران با احتیاط به موفقیت آن نگاه کنند.
بازارهای مالی هم این بار واکنش بزرگی نشان ندادند. برخلاف نسخه قبلی DeepSeek که زمانی خبرساز شده بود و سهام برخی شرکتهای فناوری را تحت تأثیر قرار داد، معرفی مدل جدید بیشتر بهعنوان یک ارتقای معمولی دیده شد.
در مجموع، DeepSeek V۴ Pro نشان میدهد رقابت جهانی هوش مصنوعی جدیتر از همیشه ادامه دارد. اما فعلاً نامهای بزرگی مثل ChatGPT، Gemini و Claude همچنان جلوتر از رقیب تازهنفس چینی حرکت میکنند.