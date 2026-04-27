پیام تبریک ولادت حضرت امام رضا (ع)

هر کی که حاجت روا شد گدا اومد پادشا شد

عاشق “آقام رضا” شد “خادم” آقا شد

منم اومدم گدا شم کفتر گنبد طلا شم

ایشالله حاجت روا شم خادم آقا شم

خوردم آب و دونه ات که شدم دیونه ات

آب زمزم کجا؟ آب سقا خونه ات

سالروز فرستادن هشتمین فرشته به زمین مبارک

ساقی امشب راحت جان می دهد

هر چه خواهی از کرم آن میدهد

گردش چرخ فلک بر کام ماست

حاجتت شاه خراسان می دهد

ای شاه خراسان تو پناهم بده…

گمگشته‌ام، راه نشانم بده…

میلاد با سعادت امام رضا (ع) مبارک باد

یا امام رضا

جذر آمده و حال مرا مد کرده

بغض آمده از حنجره ام رد کرده

من این چمدان تو ساکها را بردار

بد جور دلم هوای مشهد کرده

باز باران با ترانه

با نوایی از خراسان

میخورَد بر بامِ قلبم

السلام ای شاه خوبان

اشکبار شوق یارم

بیقرارِ بیقرارم

خانه موسی بن جعفر

شد گل افشان از حضورش

چشم نجمه گشته روشن

از فروغ فوق نورش

باز آمد نوبهاری

بر زمین از لطف یزدان

نسل هفتم را خدا زد

گوییا بر نام ایران

شد خراسان کوی جانان

از شمیم و عطر قرآن

یا رضا جان یا رضا جان

حریمت قبله ی جانم/ بود حب تو ایمانم

تو را هر لحظه می خوانم/ رضا جانم، رضا جانم

منم مست ولای تو/ گدایم من گدای تو

نهادم سر به پای تو/ رضا جانم، رضا جانم

میلاد نور مبارک

عاشقای امام رضا وقتی میرن پابوس آقا

برای کسب حاجت، آقا رو قسم میدن به جان جواد (ع)

الهی دعوت بشن به کاظمین روبه روی دو گنبد طلا

قسم بدن موسی بن جعفر (ع) و به جان امام رضا

علی بن موسی الرضا میلادتان فرخنده

امشب دخیل پنجره فولاد می‌شوم

در بیستون عشق تو فرهاد می‌شوم

میلاد باسعادت امام رضا (ع) مبارک

من دخیل دل خود را به تو طوری بستم، که به این راحتی آقا گره‌اش وا نشود، بارها حاجتی آورده‌ام و هر بارش، پاسخی آمده از سمت تو الا نشود، امتحان کرده‌ام این را حرمت دیدم که، هیچ چیزی قسم حضرت زهرا نشود، آخرش بی برو برگرد مرا خواهی کشت، عاشقی با اگر و شاید و اما نشود. ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام مبارک باد.

به توکل نام اعظمت

آمده ام، آمدم ای شاه پناهم بده

خط امانی، ز گناهم بده

ای حرمت، ملجأ درماندگان

دور مران از درو راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)

ای گل زیبارخ ایرانیان

ماه شب قدر خراسانیان

ناوک مژگان تو خیبرگشا

میکده چشم تو مستی فزا

ای خم ابروی تو خمخانه‌ام

در شب میلاد تو دیوانه‌ام

سلطانی و ما رعیت ملک تو رضاییم، همواره در این سلطنتت جمله گداییم، کی تحفه‌ی شاهانه به پابوس تو گیریم، ما منتظر تذکره کرب و بلاییم. میلاد ولی نعمت ایرانیان، امام الرئوف حضرت رضا (ع)

امام رضا قربونت برم که این همه آدم میاد پا بوست

هیچ کسو دست خالی نمیفرستی خونشون… میلادت مبارک

به کبوتران حرمت

می‌اندیشم و

می‌گویم نکند حوائج ما را

می‌بندید به پایشان و

اینها می‌پرند تا خدا….

به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد

به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا (ع) آمد

خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده

که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد

در کوی رضا سرود جان می‌شنوم، آواز پر فرشتگان می‌شنوم، بنشسته به هر کرانه پاکان به دعا، لبیک خدا از آن میان می‌شنوم. حضرت عشق تولدت مبارک.

همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا

پر طراوت همه جا شد شب میلاد رضا

همه جا آینه بندان همه جا آینه وار

محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضا

بر روی رضا شمس امامت صلوات

بر شافع ما روز قیامت صلوات

در شام ولادتش که شادند همه

بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات

تولد امام رضا مبارررررررک

ای شمس همیشه زنده طوس سلام، با عشق از این شکسته فانوس سلام، ای صاحب‌خانه عزیز من در بگشا، من آمده‌ام برای پابوس سلام. یا ضامن آهو میلادت مبارک.

عالم آل محمد (ص) به جهان جلوه نمود

عَلَم عِلم به پا شد شب میلاد رضا

بعد موسی که بُوَد رهبر معصوم بشر؟

حل شد این مساله تا شد شب میلاد رضا

در باغ ولایت گل خوشبوست رضا

سروچمن گلشن مینوست رضا

نومید مشو زدرگه احسانش

زیرا به جهان ضامن اهوست رضا

میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت

کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد

بدون واسطه دم از احد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف

به سینه احدی دست رد نخواهد زد

میلاد امام رئوف بر شیعیان مهرش مبارک

مگذار مرا دراین هیاهو، آقا

تنها و غریب و سربه زانو آقا

ای کاش ضمانت دلم را بکنی

تکرار قشنگ بچه آهو آقا

که بَرَد از من بی‌دل بر جانان خبری؟

یا که آرد ز نسیم، سر کویش اثری؟

ای صبا، صبح دمی بر سرِ، کویش بگذر

تا معطر شود آفاق ز تو، هر سحری !

میلاد با سعادت اختر هشتم آسمان ولایت مبارک

حق، معرفت به هر نگاهم داده

در حلقه عشق خویش راهم داده

اینها همه علتش فقط یک چیز است

ایرانی‌ام و رضا پناهم داده

میلاد مسعود آقا امام رضا مبارک

میلاد امام رئوف مبارک

امامی که هر پناهجوی بی‌آشیانى

در پناه نگاه و نوازش او

چون آهوی رمیده از صیاد، آرام می‌گیرد

بیمارم و پای تا به سر دردم من

از بهر شفا سوی تو رو کردم من

مولا تو مرا شفا دهی یا ندهی

از مقصد خویش بر نمی‌گردم من

میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بر همه شما مبارک

مگو که بى خردم‌، هیچ کس نمى‌خردم

کرامت تو به بالاى دست مى‌بردم

اگر جدا کنى از خود مرا، کم از صفرم

وگر کنار تو باشم فزون‌تر از عددم

دهه کرامت و ولادت با سعادت آقا امام رضا (ع) مبارک باد

تو را در زمستان‌هاى سرما و سکوت، صدا کرده‌‌ام

با دستانى از حاجت و در بهارى از اجابت، غوطه خورده‌‌ام

از مدینه تا توس، مرورت مى‌‌کنم و ثانیه‌‌هاى سترگ ولایتت را مى‌‌ستایم.

تو، هشتمین ستاره‌‌اى در آسمان فیروزه و لبخند

مى‌‌آیى و شهر را بشارت پرنده و آبشار، به دست افشانى مى‌‌خواند

میلاد امام رضا (ع) مبارک

من بنده عشقـم زجهان آزادم

با قلب دخیل بسته خود شـادم

با چشـــــم دل ایکاش ببینم روزی

جاروکش صحن پاک گوهرشادم

میلاد سلطان کرامت مبارک

جان فدای حرمت یار خراسانی من

چاره درد و غم و رنج و پریشانی من

می‌ رسد نغمه‌ ات از سبزترین پنجره‌ ها

ای تو آرام دل خسته و طوفانی من

ولادت با سعادت امام رضا (ع) مبارک

خاک پای زائرشاه خراسان می شوم

یارضا می گویم وآیینه بندان می شوم

هر کجاباشم گدای کوی این آقا منم

همچو موسی سائل دستان پادشاه می‌شوم

میلاد امام رضا (ع) مبارک

ای ملایک کبوتر حرمت

چشم آدم به گندم کرمت

نه خراسان فقط،که ملک خداست

عالمی زیر سایه علمت

میلاد امام علی بن موسی الرضا (ع) مبارک

همواره بود میل دلم سوی رضا

جایی نرود بجز در کوی رضا

دلدار منست وبر دوعالم ندهم

تاری که بود ز زلف وگیسوی رضا

ولادت امام رضا مبارک

قرار ما حرم توست یا امام رضا (ع)

امید ما کرم توست یا امام رضا (ع)

خوشا به حال دل عاشقی که در هر حال

کبوتر حرم توست یا امام رضا (ع)

ولادت امام رضا (ع) مبارک

