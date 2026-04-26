صحبتهای پربازدید تحلیلگر نظامی آمریکایی در فضای مجازی درباره محاصره دریایی آمریکا
مارک اسلبودا نوشت: محاصره دریایی ایران نمایشی است و نیروی دریایی آمریکا فقط ۱۶ کشتی در منطقه دارد و دنبال کردن دهها نفتکش ایرانی آسان نیست. برای همین این محاصره نمایشی است.
کشتی های آمریکایی حتی نزدیک سواحل ایران هم نیستند و نیروی دریایی آمریکا از نزدیک شدن به ساحل ایران میترسد.
آمریکا نمیخواهد نزدیک ساحل ایران برود، چون ایران موشک ضدکشتی، پهپاد، زیردریایی کوچک، قایق تندرو، موشک کروز و بالستیک فراوان دارد.
آمریکا شدیداً نگران تصویر خود بهعنوان ابر قدرت است.