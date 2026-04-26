جاماندگان کالابرگ بخوانند

ایمان زنگنه درباره آخرین آمار مشمولان طرح کالابرگ گفت: بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در مجموع حدود ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ شده‌اند، این در حالی است که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، دامنه شمول طرح کالابرگ حدود ۱۵ میلیون نفر بیش از جمعیت یارانه‌بگیران نقدی است.

۲۰ فروردین آخرین مهلت ثبت نام جاماندگان بود

وی درباره افراد جامانده از ثبت نام کالابرگ اظهار کرد: مهلت ثبت‌نام برای دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی تا ۲۰ فروردین تعیین شده بود و بر اساس این توضیح، افرادی که تا این تاریخ درخواست خود را ثبت کرده‌اند، امکان استفاده از اعتبار سه ماه نخست به همراه اعتبار فروردین را خواهند داشت.

زنگنه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اعتبار کالابرگ مربوط به فروردین نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه قابل استفاده خواهد بود؛ لذا افرادی که پس از ۲۰ فروردین و تا دهم اردیبهشت برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کنند، تنها از اعتبار همان ماهی که ثبت‌نام می‌کنند بهره‌مند خواهند شد و دیگر مشمول دریافت اعتبار ماه‌های گذشته نخواهند بود. به بیان دیگر، اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند برای این گروه قابل دسترسی نخواهد بود.

تمدید مهلت استفاده از شارژ کالابرگ های قبل تا ۱۴ اردیبهشت

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون همچنین از تمدید مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت: مهلت استفاده از اعتبار سه ماه نخست طرح تا ۱۴ اردیبهشت تمدید شده است، بنابراین افرادی که هنوز از اعتبار دی، بهمن و اسفند سال گذشته استفاده نکرده‌اند، می‌توانند تا این تاریخ برای خرید کالاهای مشمول طرح اقدام کنند.

منبع ایسنا

انتهای پیام/