حمله به ربع پهلوی در برلین با سس قرمز برای بیشتر تحقیر کردن او بود؟
همه تلاشهای رضا پهلوی برای دست و پا کردن وجههای سیاسی برای خود و معرفیاش به عنوان آلترناتیوی برای نظام سیاسی ایران، به دست یک جوان در یک لحظه مقابل چشم جهان فروریخت.
آن جوان حتی میتوانست رضا پهلوی را با چاقو و یا سلاح مورد هدف قرار دهد اما عامدانه خواست او را تحقیر کند. از همین رو، انتخاب او برای تحقیر پهلوی «سس قرمز» بود.
اما چرا سس قرمز؟ در فضای مجازی مخالفان پهلوی او را به «سس خرسی» تشبیه کردهاند و همین موضوع نیز باعث شد تا آن جوان به جای هر چیزی، سس قرمز برای استقبال از پهلوی آماده کند.
اکنون و بعد از این اتفاق، برای بسیاری واضح شده که حتی مخالفان پهلوی، او را در اندازهای نمیبینند که حتی به ترورش فکر کنند و الا آن جوان می توانست با سلاح سرد و یا گرم به استقبال پهلوی برود. باورکردنش کمی سخت است اما طرفداران پهلوی، پاشیدن سس قرمز روی رضا پهلوی را عملیاتی تروریستی میخوانند و از آن می نویسند.
پاشیدن سس قرمز به سمت پهلوی تنها شاهکار سفر او به آلمان نبود، این اتفاق تیر خلاص را به آخرین تلاشهای رضا پهلوی برای اثبات خودش به کارفرمایان صهیونی و آمریکاییاش زد.
حضور پهلوی در آلمان نه به دعوت دولتمردان آلمانی که با هدف شرکت در جلسهای خصوصی بود. در جریان این سفر پهلوی آرزو داشت بتواند حتی برای دقیقهای با صدراعظم آلمان دیدار کند اما صدراعظم آلمان حاضر به چنین ملاقاتی نشد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که برلین در جریان اتفاقات 1401،برخی مقامات دولت آلمان و از جمله رئیسجمهور این کشور، دیداری با برخی چهرههای لمپن برانداز مثل علی کریمی داشت. اکنون اما هیچ یک از مقامات ردهبالای آلمان حتی حاضر نشدند با پهلوی که در واقع لیدر لمپنهایی مثل کریمی است، دیدار کند.
حضور فرزند شاه مخلوع ایران در نشست خبری نیز به ابزاری برای استهزای رسانههای آلمانی تبدیل شد و ژست به ظاهر مغرورانه و متکبرانه او با خبرنگاران، نتیجه عکس داد. رسانه آلمانی تز او را «دلقک دربار» خواند.
رضا پهلوی در آلمان صرفاً نمایشی ضعیف از رفتار دیکتاتورمابانانه پدرش را به نمایش گذاشت. عملیاتهای تروریستی که علیه محمدرضا پهلوی در سفرهایش به وقوع میپیوست، برای فرزندش به پرتاب سس تقلیل پیدا کرده تا وزن واقعی او مشخص شود. البته رسانههای فارسیزبان (یورونیوز فارسی، ایندیپندنت و بیبیسی فارسی) برای جمع کردن این تحقیر تاریخی به جای اشاره به سس قرمز، از عبارت «مایع قرمزرنگ» استفاده کردهاند. تصاویر منتشرشده بهخوبی نشان میداد که آن مایع قرمز، سس قرمز است اما رسانههای فارسیزبان تعمداً در مواجهه با این اتفاق دست به سانسور زدند و از الفاظ جایگزین استفاده کردند. آنها بهخوبی میدانند که استفاده از این لفظ در رسانههای آنها چه تحقیر بزرگی برای شازده رقم خواهد زد و وسیله استهزای او را فراهم خواهد کرد؛ به همین منظور تلاش کردند تا جای ممکن این اتفاق تحقیرآمیز را اصطلاحاً جمع کنند، اما صحنه آنقدر روشن بود که مخاطب در تله سانسور نمیافتاد.
با وجود تمام سانسورها جوان ایرانی که روز پنجشنبه سس قرمز را به سمت شازده پهلوی پرتاب کرد، ادبیات و الفاظ جدیدی را در فضای رسانهای ایران خلق کرده و به قول کاربران ایرانی، شازده پهلوی نام «شاه سس» ایران را برای همیشه در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت کرد.
رونمایی از دلقک با سس خرسی
پاشیدن سس قرمز روی پهلوی، درست بعد از برگزاری نشست خبری در برلین که در جریان آن شازده پهلوی به تقلید از رئیسجمهور دیکتاتور و متناقضگوی آمریکا، دست به تحقیر رسانههای خبری زد و از آزادی مطبوعات در طرح سؤالاتی که چندان به مذاق او خوش نمیآید هم دلخور شد، رخ داد. تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعات دقیقی از فردی که این اقدام اعتراضی را انجام داده، در دست نیست، اما این جوان با پاشیدن سس قرمزرنگ به روی شازده پهلوی که تصاویر دقیق آن در رسانهها موجود است، با یک تیر چند نشان زد.
از همان ساعات ابتدایی این اتفاق دستمایه شوخی و تمسخر کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی شد. او دقیقا با چیزی به او حمله کرد (سس قرمز) که در فضای مجازی و خیابانهای ایران تحقیر میشد و مورد خطاب قرار میگرفت. تشبیه شازده پهلوی به سس خرسی، ابزار تحقیر او در خیابانهای ایران بود. آنهم در لحظاتی که با جدیت از احتمال بازگشتش به ایران تا عیدنوروز میگفت و خودش را صدای ملت ایران میخواند. پاشیدن سس به بازمانده پهلوی، تیر خلاص را برای تحقیر او زد و این تصویر را به رسانههای جهانی مخابره کرد که درجه اعتراض ایرانیان به شازده پهلوی همین اندازه است. آنان حتی او را در حدی جدی نمیدانند که دست به ترورش بزنند یا با استفاده از سلاحهای سرد و گرم حذفش کنند.
شدت تحقیری که این اتفاق حواله شازده پهلوی کرد آنقدر زیاد بود که طرفدارانش که در بهترین حالت شبیه به شعبون بیمخها و چاکران دربار شازده هستند، دنبال آن بودند که از دل این نمایش تحقیرآمیز ابزاری برای جدی کردن رضاپهلوی بسازند به همین منظور این اتفاق را مشکوک جا زدند و در تئوریهای توطئه تا آنجا پیش رفتند که مبادا این ماده قرمزرنگ مسموم بوده باشد. گروهی دیگر از چاکران دربار هم در اقدامی تمسخرآمیز، روی خودشان سس ریختند تا با رضا پهلوی همدردی کنند. بهره پایین آنها از ضریب هوشی موجب شد که حتی به روایتهای خودشان هم توجه نکنند و حداقل به جای سس قرمز، صرفاً مایعی قرمزرنگ روی خودشان بریزند.