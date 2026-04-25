کوکو سیب زمینی با مرغ؛ بهترین گزینه برای یک شام فوری با دستور پخت آسان

کوکو برای ما ایرانی‌ها حکم عصای دستمان است. هر وقت خسته و کوفته از کار به خانه برمی‌گردیم و وقت چندانی برای غذا پختن نداریم، کوکو اولین و بهترین گزینه‌ای است که به دادمان می‌رسد تا در مدت کوتاهی آن را بپزیم و یک شام یا ناهار فوری را آماده کنیم. ایرانی‌ها معمولا کوکوی سیب زمینی و کوکوی سبزی را بیشتر از سایر کوکوها دوست دارند و این دو مدل کوکو محبوب‌تر هستند. اما کوکوی بادمجان، کوکوی کدو، کوکوی سبزیجات، کوکوی مرغ و... هم در دسته کوکوها هستند که درست کردنشان دنگ و فنگ بیشتری نسبت به کوکو سبزی یا سیب زمینی دارد.

کوکو سیب زمینی با مرغ نوعی کوکو ترکیبی است که سیب زمینی و مرغ از مواد اصلی آن است. این کوکو خوشمزه دستور پخت بسیار آسانی دارد. اگر دوست دارید اینبار کوکو سیب زمینی متفاوتی را در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه کوکو سیب زمینی با مرغ همراه باشید.

مواد لازم

تخم مرغ: ۲ عدد

سیب زمینی پخته متوسط: ۱ عدد

سینه مرغ آبپز: نصف یک عدد

شوید خشک: ۱ قاشق غذاخوری

آرد سوخاری: ۱ قاشق غذاخوری

نمک، زردچوبه، فلفل قرمز، پودر سیر و پودر پیاز: به مقدار لازم

روغن برای سرخ کردن: به میزان لازم

طرز تهیه

برای درست کردن این کوکو خوشمزه ابتدا سیب زمینی آبپز را که حسابی خنک شده است، پوست و رنده کنید.

سینه مرغ پخته را ریش ریش کنید و همراه با تخم مرغ، آرد سوخاری، نمک، فلفل، زردچوبه، پودر سیر و پودر پیاز به سیب زمینی اضافه کنید و با دست خوب ورز بدهید.

داخل یک ماهی تابه نچسب مقداری روغن بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا داغ شود، سپس از مایه کوکو به اندازه یک قاشق غذاخوری سرپر بردارید و کف دستتان گرد کنید و داخل روغن داغ سرخ کنید.

در این مرحله کوکو سیب زمینی با مرغ خوشمزه ما آماده سرو است، نوش جان.

