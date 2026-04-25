چک لیست سلامت کمر و گردن
دکتر «محمدحسین جبهداری»، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
با رعایت این نکات ساده، از کمردرد و گردندرد هنگام خواب پیشگیری کنید
بهترین وضعیت خواب، حالت طاق باز یا خوابیدن به پشت است.
در این حالت، ستون فقرات در یک راستای طبیعی و خنثی قرار میگیرد، فشار روی دیسکها به حداقل میرسد و خواب آرامتری حاصل میشود.
خوابیدن به پهلو یکی از بهترین و رایجترین وضعیتهای خواب است.
خوابیدن به حالت دمر باعث افزایش فشار روی مهرهها میشود.
استفاده از بالشهای طبی با فوم یا لاتکس که قوس گردن را به درستی حمایت میکنند، بهترین گزینه است.
منبع بهداشت نیوز