علائم گزیدگی حشرات/ با مشاهده این علامت ها فوری به پزشک مراجعه کنید + اینفوگرافیک
با شروع فصل گرم، گزش حشرات مختلف از جمله عنکبوتها، مورچهها، زنبورها و پشهها، مشکلاتی را برای افراد ایجاد میکند. این گزشها معمولاً با علائمی نظیر قرمزی پوست، تورم، خارش، تاول و سوزش همراه هستند که میتواند ناراحتیهایی برای افراد به همراه داشته باشد.
برای کاهش ناراحتیهای ناشی از گزش حشرات، اقدامات اولیهای همچون شستشوی دقیق محل گزش با آب و صابون، استفاده از کمپرس سرد و جلوگیری از خاراندن محل توصیه میشود. این اقدامات میتوانند به کاهش تورم و تسکین خارش کمک کنند.
با این حال، در صورتی که تورم به طور شدید افزایش یابد، سرگیجه، تنگی نفس یا گستردگی سریع قرمزی محل گزش مشاهده شود، لازم است فوراً به پزشک مراجعه شود، زیرا این علائم میتوانند نشاندهنده واکنشهای آلرژیک جدی یا عفونت باشند.