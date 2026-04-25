رقابت در بازار هوش مصنوعی هر روز تندتر می‌شود و OpenAI تلاش می‌کند همچنان در صدر بماند. حالا این شرکت با معرفی GPT-۵.۵ گام تازه‌ای برداشته؛ مدلی که قرار است هم برای کاربران عادی و هم برای کسب‌وکارها سریع‌تر، دقیق‌تر و کاربردی‌تر از نسخه‌های قبلی باشد.

به گزارش تک‌کرانچ، «گرگ براکمن» هم‌بنیان‌گذار و رئیس اوپن‌ای‌آی در نشست خبری معرفی این محصول اعلام کرد GPT-۵.۵ یک جهش مهم به سمت «رایانش هوشمندتر و عامل‌محور» است؛ یعنی مدلی که فقط پاسخ نمی‌دهد، بلکه می‌تواند کارها را بهتر مدیریت و اجرا کند.

او توضیح داد این مدل نسبت به GPT-۵.۴ با مصرف توکن کمتر، سرعت و دقت بالاتری دارد. به زبان ساده، کاربران با هزینه و منابع کمتر، خروجی هوشمندانه‌تری دریافت خواهند کرد؛ موضوعی که برای شرکت‌ها و مشتریان سازمانی اهمیت زیادی دارد.

اما شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، اشاره OpenAI به ساخت یک «سوپر اپ» یا ابر اپلیکیشن باشد؛ مفهومی که در سال‌های اخیر بارها از سوی «سم آلتمن» و دیگر مدیران این شرکت مطرح شده است. هدف، ساخت یک پلتفرم واحد است که ابزارهایی مانند ChatGPT، کدنویسی هوشمند Codex و مرورگر مبتنی بر هوش مصنوعی را در یک سرویس یکپارچه ترکیب کند.

چنین اپلیکیشنی می‌تواند برای کاربران کاری شبیه چاقوی همه‌کاره دیجیتال انجام دهد؛ از نوشتن متن و تحلیل داده گرفته تا برنامه‌نویسی، جست‌وجو و مدیریت وظایف روزانه.

اوپن‌ای‌آی، همچنین اعلام کرده GPT-۵.۵ در حوزه‌های مختلف عملکرد قدرتمندی دارد؛ از کدنویسی و کارهای دانشی گرفته تا ریاضیات پیشرفته و پژوهش‌های علمی. طبق داده‌های منتشرشده از سوی این شرکت، مدل جدید در بسیاری از آزمون‌های تخصصی از نسخه‌های قبلی OpenAI و حتی برخی رقبای مطرح مانند Gemini گوگل و Claude شرکت Anthropic امتیاز بالاتری کسب کرده است.

«مارک چن» مدیر ارشد تحقیقات OpenAI نیز گفته GPT-۵.۵ در انجام وظایف رایانه‌ای و فرایندهای پژوهشی فنی پیشرفت محسوسی داشته و حتی می‌تواند به دانشمندان در مسیر کشف داروهای جدید کمک کند؛ حوزه‌ای که به یکی از جذاب‌ترین میدان‌های رقابت هوش مصنوعی تبدیل شده است.

اوپن‌ای‌آی، در ماه‌های اخیر با سرعت بالایی مدل‌های تازه عرضه کرده و به نظر می‌رسد این روند ادامه خواهد داشت. مدیران این شرکت معتقدند پیشرفت‌های کوتاه‌مدت چشمگیر است و در میان‌مدت، تحولات بسیار بزرگ‌تری در راه خواهد بود.

GPT-۵.۵ از همین هفته برای کاربران Plus، Pro، Business و Enterprise در ChatGPT فعال شده است. نسخه قدرتمندتر GPT-۵.۵ Pro نیز برای کاربران حرفه‌ای و سازمانی ارائه می‌شود.

با این رونمایی، OpenAI فقط یک مدل جدید معرفی نکرده؛ بلکه نشان داد جنگ اصلی آینده، بر سر ساخت دستیار هوشمندی است که همه کارها را یکجا انجام دهد.

منبع همشهری آنلاین

