برگ برنده تازه پورشه رو شد؛ | پرده برداری از کاین برقی کوپه با شتابی نفسگیر

در شرایطی که برخی خودروسازان جهانی سرعت حرکت به سمت خودروهای برقی را کاهش داده‌اند، پورشه مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. این برند مشهور آلمانی نه‌تنها برنامه برقی‌سازی محصولاتش را متوقف نکرده، بلکه حالا نسخه‌ای تازه از یکی از پرفروش‌ترین محصولات خود را نیز وارد میدان کرده است؛ «کاین کوپه برقی» که ترکیبی از ظاهر اسپرت، قدرت بالا و فناوری روز محسوب می‌شود.

به گزارش تک کرانچ، پورشه اعلام کرده نسخه جدید کاین کوپه برقی را در کنار مدل‌های دیگر خانواده کاین برقی شامل نسخه پایه، S و توربو عرضه خواهد کرد. نکته مهم این است که برخلاف برخی محصولات دیگر این برند، مدل‌های بنزینی و هیبریدی کاین فعلا حذف نمی‌شوند و تا سال‌های بعد از ۲۰۳۰ نیز در بازار باقی خواهند ماند.

این تصمیم نشان می‌دهد پورشه هنوز می‌خواهد رفتار مشتریان را زیر نظر بگیرد و ببیند خریداران در نهایت کدام نسخه را ترجیح می‌دهند؛ موتور بنزینی، هیبریدی یا تمام‌برقی.

نسخه کوپه کاین پیش‌تر هم موفقیت بزرگی برای پورشه بوده است. زمانی که نخستین مدل بنزینی کوپه در سال ۲۰۱۹ معرفی شد، تنها یک سال زمان برد تا ۲۰ درصد فروش خانواده کاین را به خود اختصاص دهد. حالا این سهم به حدود ۴۰ درصد رسیده و در برخی بازارها حتی تا ۹۰ درصد فروش کاین مربوط به نسخه کوپه است. همین آمار، عرضه مدل برقی را به یک انتخاب منطقی تبدیل کرده است.

اما مهم‌ترین بخش ماجرا، مشخصات فنی این خودرو است. نسخه پایه کاین کوپه برقی توان تولید ۴۳۵ اسب‌بخار قدرت و ۶۱۵ پوندفوت گشتاور دارد. شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر آن ۴.۵ ثانیه اعلام شده و حداکثر سرعتش به ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

اگر این اعداد کافی نباشد، نسخه توربو وارد میدان می‌شود؛ مدلی هیجان‌انگیز با ۱۱۳۹ اسب‌بخار قدرت و ۱۱۰۶ پوندفوت گشتاور که تنها در ۲.۴ ثانیه از صفر به ۹۶ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. این رقم آن را در کنار سریع‌ترین خودروهای برقی جهان مانند تسلا مدل S Plaid و لوسید ایر Sapphire قرار می‌دهد.

پورشه برای تمام نسخه‌ها از معماری ۸۰۰ ولتی استفاده کرده که به معنی شارژ سریع‌تر و عملکرد بهتر است. سیستم تعلیق بادی، اسپویلر عقب هوشمند و درگاه شارژ استاندارد NACS (استاندارد محبوب تسلا) نیز در این خودرو دیده می‌شود.

قیمت نسخه پایه از ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ دلار آغاز می‌شود. نسخه S با قیمت ۱۳۱ هزار دلار عرضه خواهد شد و نسخه توربو نیز ۱۶۸ هزار دلار قیمت دارد. البته خریداران می‌توانند با افزودن آپشن‌های لوکس و اسپرت، این رقم را بسیار بالاتر ببرند.

پورشه هنوز برد رسمی این خودرو را اعلام نکرده، اما آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد با هر بار شارژ می‌توان حدود ۵۸۰ کیلومتر رانندگی کرد؛ عددی قابل توجه برای یک شاسی‌بلند لوکس و پرقدرت.

در مجموع، کاین کوپه برقی فقط یک مدل تازه نیست؛ بلکه پیامی روشن از سوی پورشه است: بازار خودروهای برقی لوکس هنوز زنده است و رقابت اصلی تازه شروع شده است.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/