خیلی از افراد بعد از تجربه هوای گرم در فضای بیرون و ورود به یک اتاق کولردار اغلب دچار سر درد شده، بینی‌شان دچار گرفتگی می‌شود یا پس از گذراندن زمان طولانی در یک اتاق کولردار سرفه به آن‌ها دست می‌دهد.

بنابراین پرسش اصلی این است: آیا کولر و هوای خنک ناشی از تهویه سرد در یک اتاق می‌تواند افراد را بیمار کند. پاسخ این است که نه به طور مستقیم اما شیوه‌ای که ما کولر را مورد استفاده قرار می‌دهیم و بدن ما آن را تجربه می‌کند می‌تواند به تدریج بر سلامت کلی ما بدون آنکه متوجه شویم تاثیر بگذارد.

شوکی که نوسان‌های ناگهانی به بدن وارد می‌کند

بدن انسان با تغییرات تدریجی و آرام بهتر کنار می‌آید. زمانی بدن از هوای گرم شدید بیرون وارد یک فضای بسیار سرد می‌شود، تلاش زیادی می‌کند تا خود را با دمای سرد داخل تطبیق دهد. اگرچه کولر و وسایل سرمایشی بر سلامت تاثیر می‌گذارند اما این تاثیر مستقیم نیست. زمانی که بدن سعی می‌کند خود را با سرمای داخل اتاق به سرعت انطباق دهد، این تلاش سریع می‌تواند وضعیت تنفسی را بدتر کند و می‌تواند باعث ایجاد خساسیت در سینونس‌های برخی افراد شود. این توضیح دهنده این وضعیت است که چرا افراد بللافاصاله پس از ورود به یک فضای سرد احساس بدی دارند. در این وضعیت سیستم دفاعی بدن نسبت به تغییر شدید دمایی واکنش نشان می‌دهد ئ این به ویژه بر کسانی که مشکلات تنفسی یا سینوس‌‍‌های حساسی دارند تاثیر می‌گذارد.

هوای خشک: آزاردهنده نامرئی

کولرها و تهویه‌های هوا تنها هوا را سرد نمی‌کنند و کارهای بیشتری انجام می‌دهند. آن‌ها هوا را خشک نیز می‌کنند و رطوبت را از بین می‌برند. در نتیجه حضور طولانی مدت در یک فضای سرد می‌تواند باعث خشکی راه‌های تنفسی شود. هوای خشک می‌تواند باعث خشکی مداوم گلو شود. می‌تواند باعث آسیب به راه‌های تنفسی شود. تا حدی نیز باعث خشکی بدن و سرفه خواهد شد.

کولر و دستگاه خنک کننده تا زمانی که تمیز است آسیب کمتری به سلامت می‌رساند. اما زمانی که کثیف و مملو از گرد و غبار باشد چیزی بیش از هوای پاک را در فضا به جرخش در می‌اورد. کولر و اسپیلیتی که خوب از آن نگهداری نشود می‌تواند برای سللامت مضر باشد و می‌تواند گرد و خاک، گل و آلرژن‌ها را در فضای داخلی یک خانه یا یک محیط کاری منتشر کند. همچنین می‌تواند باعث اوج گیری آلرژی، حمله‌های آسم، عطسه‌ها و سرفه‌های مداوم شود.

راه‌های هوشمند استفاده از کولر

لازم نیست از کولر اجتناب کنیم. بلکه تنها باید از آن هوشمندانه استفاده کرد. برای استفاده سالم تر کولر آن را در درجه دمایی مناسب قرار دهید. درجه‌ای بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و از قرار دادن کولر در دمای سرمایشی بالاتر خود دداری کنید. نسبت به سرویس به موقع و تعویض به موقوع فیلترها اطمینان حاصل کنید و همیشه تلاش کنید در زمانی که کولر روشن است به بدن‌تان آب رسانی کنید. یا مدتی کولر را خاموش کنید یا مدتی از اتاق بیورن بروید تا همواره در معرض هوای سرد و خشک کولر نباشید.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/