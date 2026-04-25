قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۵ اردیبهشت
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
172,452,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
170,153,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
229,934,000
|
طلای دست دوم
|
169,699,850
|
آبشده کمتر از کیلو
|
748,030,000
|
مثقال طلا
|
746,980,000
|انس طلا
|
4,698.19
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,780,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,726,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,720,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
870,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
29,740,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
15,210,000
|
حباب نیم سکه
|
77,630,000
|
حباب ربع سکه
|
98,790,000
|
حباب سکه گرمی
|
57,900,000