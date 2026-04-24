عوامل بالا رفتن فشار خون را بشناسید

فشار خون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بدن است و نشان می‌دهد خون با چه فشاری در رگ‌ها جریان دارد. برای درک ساده‌تر، باید بدانیم چه چیزهایی این فشار را ایجاد و تنظیم می‌کنند.

قلب به‌عنوان پمپ اصلی بدن

قلب مثل یک پمپ قوی عمل می‌کند. هر بار که می‌تپد، خون را به داخل رگ‌ها می‌فرستد. هرچه قلب قوی‌تر یا سریع‌تر کار کند، فشار خون بیشتر می‌شود.

مقدار خون در بدن

هرچه حجم خون بیشتر باشد، فشار داخل رگ‌ها هم بالاتر می‌رود. کم‌آبی بدن می‌تواند فشار را کاهش دهد و افزایش حجم خون می‌تواند فشار را بالا ببرد.

تنگی یا گشادی رگ‌های خونی

یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل فشار خون، اندازه رگ‌های کوچک بدن است. هرچه رگ‌ها تنگ‌تر شوند، فشار خون بالاتر می‌رود. مثال ساده آن شلنگ آب است؛ وقتی دهانه شلنگ را تنگ می‌کنی، فشار آب بیشتر می‌شود.

فشار خون چه کاری در بدن انجام می‌دهد؟

فشار خون کمک می‌کند خون به تمام اندام‌ها برسد و اکسیژن و مواد غذایی را منتقل کند. بدون این فشار، مغز، قلب و سایر اندام‌ها عملکرد طبیعی ندارند.

چه عواملی روی فشار خون تأثیر می‌گذارند؟

سبک زندگی

استرس، کم‌تحرکی، مصرف زیاد نمک و خواب ناکافی می‌توانند فشار خون را بالا ببرند.

تغذیه

غذاهای فرآوری‌شده، چربی‌های ناسالم و نمک زیاد نقش مهمی در افزایش فشار خون دارند.

فعالیت بدنی

ورزش منظم باعث تقویت قلب و بهبود جریان خون می‌شود و به تنظیم فشار خون کمک می‌کند.

سن و ژنتیک

با افزایش سن، رگ‌ها انعطاف خود را از دست می‌دهند و احتمال بالا رفتن فشار خون بیشتر می‌شود. ژنتیک هم در این موضوع نقش دارد.

