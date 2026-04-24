محققان دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای که مرزهای دانش عصب‌شناسی و ایمنی‌شناسی را تغییر داده، به شواهدی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد کیفیت خواب ما به طور مستقیم با تعداد سربازان سیستم ایمنی بدن در ارتباط است. این کشف، نگاه ما به درمان بیماری‌های عفونی را برای همیشه تغییر خواهد داد.

فعال‌شدن کارخانه هوشمند بدن در خواب

‌برای دهه‌ها، خواب به‌عنوان زمانی برای «خاموشی» مغز و بدن شناخته می‌شد، اما حالا مشخص شده است که این تصور کاملاً اشتباه بوده است. در واقع، زمانی که وارد مرحله خواب عمیق می‌شوید، بدن شما وارد یکی از فعال‌ترین مراحل بیولوژیکی خود می‌شود. دانشمندان هاروارد با استفاده از تکنولوژی‌های پایش لحظه‌ای سلول‌ها، متوجه شده‌اند در این ساعات خاص، بدن مانند یک کارخانه هوشمند، تولید سلول‌های ایمنی را به شکلی خیره‌کننده افزایش می‌دهد. اما چه ارتباطی میان امواج مغزی در وضعیت خواب عمیق و توانایی ما برای مقابله با سرطان یا آنفلوآنزا وجود دارد؟

‌ردپای سیستم ایمنی در امواج مغزی

‌تیم پژوهشی هاروارد با استفاده از حسگرهای فوق‌حساس و تصویربرداری پیشرفته از فعالیت‌های مولکولی، داوطلبان را در مراحل مختلف خواب زیر نظر گرفتند. نتایج حیرت‌انگیز بود؛ دقیقاً زمانی که امواج مغزی به پایین‌ترین فرکانس خود (مرحله خواب عمیق) می‌رسند، سیگنال‌های شیمیایی خاصی از مغز به مغز استخوان فرستاده می‌شود. این سیگنال‌ها دستور تولید انبوه لنفوسیت‌ها و سلول‌های کشنده طبیعی را صادر می‌کنند. این یعنی خواب عمیق، نه یک سکون، بلکه یک فراخوان عمومی برای تقویت قوای دفاعی بدن است.

‌تولید انبوه سربازان در تاریکی مطلق

‌نکته شگفت‌انگیز اینجاست که تولید این سلول‌های ایمنی در زمان بیداری یا حتی در مراحل سبک خواب، با این سرعت و کیفیت انجام نمی‌شود. محققان دریافتند در مرحله خواب عمیق، بدن از شر محرک‌های محیطی خلاص شده و تمام انرژی خود را صرف «پروتئین‌سازی» و تکثیر سلول‌های دفاعی می‌کند. این سلول‌های تازه‌نفس، بلافاصله پس از تولید، در جریان خون به حرکت درمی‌آیند تا هرگونه عامل خارجی یا سلول‌های آسیب‌دیده را شناسایی و نابود کنند. به عبارت ساده‌تر، هر ساعت از خواب عمیق شما، مانند یک تزریق واکسن طبیعی عمل می‌کند.

‌ارتباط مستقیم کم‌خوابی و ضعف دفاعی

‌این تحقیق همچنین نیمه‌تاریک ماجرا را هم نشان داد: افرادی که از خواب عمیق محروم هستند با کاهش شدید تولید این سلول‌های حیاتی مواجه می‌شوند. وقتی ما خواب عمیق را به هر دلیلی از دست می‌دهیم، سیستم ایمنی فرصت بازسازی پیدا نمی‌کند و «حافظه ایمنی» بدن دچار اختلال می‌شود. این همان دلیلی است که باعث می‌شود افراد کم‌خواب زودتر از دیگران بیمار شوند و دوره نقاهت طولانی‌تری را سپری کنند. در واقع، بدن بدون خواب عمیق، مانند ارتشی است که بدون مهمات به جنگ فرستاده شده باشد.

‌درمان‌های نوین بر پایه بهداشت خواب

‌ به گزارش سایت: Sleep Science Journal کشف این مکانیسم دقیق، دریچه‌های جدیدی را در علم پزشکی بازکرده است. حالا پزشکان به این فکر افتاده‌اند که برای تقویت سیستم ایمنی بیماران، به‌جای تکیه محض بر داروها، از روش‌های بهبود کیفیت خواب عمیق استفاده کنند. این دستاورد می‌تواند به‌ویژه برای افرادی که از بیماری‌های خودایمنی رنج می‌برند یا در حال سپری‌کردن دوره‌های درمانی سنگین مثل شیمی‌درمانی هستند، حیاتی باشد. تقویت طبیعی سیستم ایمنی از طریق تنظیم ریتم شبانه‌روزی، حالا به‌عنوان یک استراتژی علمی جدی مطرح شده است.

منبع همشهری آنلاین

