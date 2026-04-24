خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

کد خبر : 1777185
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۴ اردیبهشت را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۴ اردیبهشت

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,549,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,811,600

درهم امارات

422,120

پوند انگلیس

2,091,700

لیر ترکیه

34,600

فرانک سوئیس

1,973,600

یوان چین

226,800

ین ژاپن

 971,420

وون کره جنوبی

1,049

دلار کانادا

1,132,600

دلار استرالیا

1,107,200

دلار نیوزیلند

910,000

دلار سنگاپور

1,212,900

روپیه هند

16,470

روپیه پاکستان

5,586

دینار عراق

1,206

پوند سوریه

13,398

افغانی

24,160

کرون دانمارک

242,500

کرون سوئد

167,800

کرون نروژ

166,000

ریال عربستان

413,680

ریال قطر

440,600

ریال عمان

4,024,500

دینار کویت

5,052,055

دینار بحرین

4,103,900

رینگیت مالزی

391,300

بات تایلند

47,890

دلار هنگ کنگ

197,900

روبل روسیه

20,620

منات آذربایجان

911,970

درام ارمنستان

4,490

لاری گرجستان

576,600

سوم قرقیزستان

17,730

سامانی تاجیکستان

166,300

منات ترکمنستان

441,600
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید