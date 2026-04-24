۵ عدد طلایی برای سلامت قلب که باید بدانید

اگر حتی یکی از این عددها از حد نرمال بالاتر باشه، باید بهش توجه کنی. اما نکته امیدوارکننده اینه که با چند تغییر ساده می‌تونی همه این شاخص‌ها رو بهبود بدی. فعالیت بدنی منظم مثل روزی ۳۰ دقیقه پیاده‌روی، تغذیه سالم و بیشتر گیاهی، خواب کافی بین ۷ تا ۸ ساعت و مدیریت استرس، تاثیر زیادی روی سلامت قلبت دارن.

۱. فشار خون

عدد ایده‌آل: کمتر از ۱۲۰/۸۰

فشار خون نشون می‌ده قلبت با چه فشاری خون رو داخل رگ‌ها پمپاژ می‌کنه. اگر بالا باشه یعنی رگ‌ها سفت یا تنگ شدن و قلب داره بیشتر از حد طبیعی کار می‌کنه. فشار خون بالا به مرور به رگ‌ها آسیب می‌زنه و خطر سکته قلبی، نارسایی قلب و سکته مغزی رو بالا می‌بره.

برای کنترلش مصرف نمک رو کم کن، میوه و سبزیجات بیشتر بخور.

۲. کلسترول بد (LDL)

عدد ایده‌آل: کمتر از ۷۰

این نوع کلسترول می‌تونه داخل دیواره رگ‌ها جمع بشه و باعث گرفتگی اون‌ها بشه. وقتی LDL بالا باشه، احتمال تشکیل پلاک و بسته شدن رگ‌ها بیشتر میشه.

برای پایین آوردنش چربی‌های اشباع مثل گوشت‌های چرب و لبنیات پرچرب رو کمتر مصرف کن و به جاش از چربی‌های مفید مثل مغزها، دانه‌ها و روغن‌های گیاهی استفاده کن.

۳. تری‌گلیسرید

عدد ایده‌آل: کمتر از ۱۵۰

این چربی از کالری و قند اضافه در بدن ساخته میشه. اگر بدن نتونه این انرژی رو مصرف کنه، اون رو به صورت تری‌گلیسرید ذخیره می‌کنه. بالا بودنش خطر سکته قلبی و مغزی رو افزایش می‌ده.

برای کنترلش مصرف قند و شیرینی رو کم کن، الکل رو حذف کن و غذاهای حاوی امگا ۳ مثل ماهی رو بیشتر در برنامه غذایی‌ات بذار.

۴. قند خون ناشتا

عدد ایده‌آل: کمتر از ۱۰۰

اگر قند خون بالا باشه، نشونه اینه که بدن در کنترل قند مشکل داره و ممکنه به سمت دیابت بره. قند بالا به دیواره رگ‌ها آسیب می‌زنه و احتمال ایجاد لخته خون رو افزایش می‌ده.

برای کنترلش نوشیدنی‌های شیرین رو حذف کن و به جای آرد سفید از غلات کامل مثل نان سبوس‌دار استفاده کن.

۵. دور کمر

عدد ایده‌آل: کمتر از نصف قد

یا برای خانم‌ها کمتر از ۸۸ سانتی‌متر و برای آقایان کمتر از ۱۰۲ سانتی‌متر

چربی دور شکم از خطرناک‌ترین نوع چربی‌هاست چون اطراف اندام‌های داخلی جمع میشه. این نوع چربی باعث التهاب در بدن میشه و سلامت قلب رو به خطر میندازه.

برای کاهشش باید کالری اضافی رو کم کنی و از غذاهای فرآوری‌شده فاصله بگیری.

منبع همشهری آنلاین

