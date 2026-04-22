معجزه این روغن برای رفع خشکی و درد
روغن نارگیل خاصیت رطوبتدهی بالایی دارد و کسانی که پوست خشک دارند به خصوص در فصول سرد سال پس از استحمام و قبل خروج از حمام، بدنشان را با روغن نارگیل، روغن مالی کنند. سرعت جذب موضعی این روغن بالاست و احساس چربی و چسبندگی روی پوست ایجاد نمیکند و برای بهبود چینوچروک و حفظ رطوبت موثر است.
دکتر سید مهدی میرغضنفری، پزشک متخصص فیزیولوژی و عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی ارتش میگوید: طبیعت نارگیل در صورتی که تازه باشد گرم و تا حدودی خشک یا اندکی تر است. اما اگر نارگیل خشک شود، مزاج آن نیز خشک تر میشود. پس بهتر است نارگیل به صورت تازه مصرف شود که در این صورت حرارت غریزی را نیز تقویت میکند.
سالمندان نارگیل بخورند
از نشانههای یک انسان سالم این است که بدنش گرم و مرطوب باشد. نارگیل تازه میتواند دو عامل حرارت و رطوبت اصلی و پایه بدن را تقویت کند. نارگیل برای کسانی که مزاج سرد دارند مفیدتر است. این میوه یکی از بهترین خوردنیها در فصل سرد است و میتوان به صورت پودر یا عصاره از آن استفاده کرد. همچنین نارگیل یکی از بهترین میان وعدهها مخصوصا برای بچههای کم اشتهاست. انرژی خوبی به بدن و مغز میرساند وهاضمه را زیاد درگیر نمیکند و برای افراد در دوره امتحانات یا دارای مشاغل فکری، خوب است. اگر شخصی مزاج گرم دارد و مصرف نارگیل او را اذیت میکند میتواند پس از مصرف آن از میوههای ترش و ملس مانند انار یا لیمو استفاده کند. از آنجایی که با افزایش سن، مزاج رو به سردی و خشکی میرود مصرف نارگیل برای افراد مسن بسیار مفید است.
روغن خوراکی نارگیل مشابه روغن پالم
در مورد مصرف خوراکی روغن نارگیل باید بدانید که این روغن برخلاف باور عامه مردم، روغنی مشابه روغن نخل یا پالم و برخلاف سایر روغنهای گیاهی، حاوی اسیدهای چرب اشباع بالایی است و در دمای محیط معمولا نیمه جامد و مصرف خوراکی آن باید محدود شود؛ البته این روغن در مقایسه با روغنهای نباتی هیدروژنه(جامد) انتخاب بهتری است اما هضم سختی دارد. روغن نارگیل در اغلب فرآوردههای غذایی آماده و بستهبندیشده مانند انواع بیسکویت، کیک و کلوچه استفاده میشود و احتمال حساسیتزایی نیز دارد.
خواصدرمانی روغن و صابون نارگیل
روغن نارگیل خاصیت رطوبتدهی بالایی دارد و بههمین دلیل در ترکیب اغلب کرمها بهکار میرود. کسانی که پوست خشک دارند بهخصوص پس از استحمام در حمام و قبل از خروج، بدنشان را با روغن نارگیل، روغن مالی کنند. سرعت جذب موضعی این روغن بالا و احساس چربی و چسبندگی روی پوست ایجاد نمیکند و برای انعطاف، شادابی و خوشرنگی پوستهای خشک و قرمز و پوستهپوسته شده و دارای چینوچروک مفید و برای تقویت و حفظ رطوبت مو بسیار موثر و بهرفع ریزشمو کمک میکند.
روغن اصل نارگیل در دمای اتاق، جامد و سفید و در گرما کمیرقیق و نیمهجامد میشود. از دیگر خواص درمانی روغن نارگیل این است که کلیه و عضلات کمر را گرم و برای ایجاد حرارت در روده، کلیه، تخمدان و رحم که بسیار مستعد سردی هستند و برخی کمر دردها و دل دردها توصیه میشود. مالیدن روغن و بستن موضع با شال برای رفع درد بسیار مفید است. همچنین برای کسانی که مثانه آنها حالت سردی و سستی داشته و ناتوان در کنترل ادرار بوده، موثر است. صابون تهیه شده از روغن نارگیل هم باعث نرمیو براقشدن مو و همچنین شادابی و طراوت پوست میشود.