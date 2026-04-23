تشدید سردردهای میگرنی با تحریک این سه عامل
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تشریح آخرین یافتهها درباره ماهیت سردردهای میگرنی، بر لزوم تشخیص صحیح، پرهیز از خوددرمانی و رعایت دقیق دوره درمان تأکید کرد.
دکتر مهردخت مزده - متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: میگرن یکی از شایعترین انواع سردرد بهویژه در زنان و در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال است و سابقه خانوادگی نقش مهمی در بروز آن دارد.
وی با اشاره به اینکه میگرن در صورت درمان منظم قابلکنترل است، گفت: شدت و تعداد حملات میگرنی با افزایش سن و رعایت دورههای درمانی کاهش مییابد؛ بهطوریکه بیماری که سابقا سه بار در ماه دچار حمله بوده، ممکن است با درمان مناسب تنها یکبار در ماه یا حتی هر دو ماه یکبار دچار سردرد شود.
علت بروز میگرن؛ از فرضیههای عصبی تا نقش سروتونین
این متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با مرور تاریخچه نظریههای علمی درباره این بیماری افزود: در گذشته تصور میشد میگرن از تحریک عصب پنج کرونل مغزی یا عصب سه قلو ناشی میشود و حتی برخی بیماران دندان خود را میکشیدند؛ اما بعدها مشخص شد این برداشت نادرست است.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، فرضیه عروقی مطرح شد که کاهش سطح سروتونین پلاکتها را عامل بروز حملات در نظر میگرفت.
به گفته این متخصص، ماهیت اصلی سردرد میگرنی غالباً یکطرفه است اما میتواند دوطرفه نیز رخ دهد. این نوع سردرد معمولاً همراه با تهوع، حساسیت شدید به نور، صدا و بو است و گاهی شدت درد به حدی است که فرد را از خواب بیدار میکند.
وی توضیح داد: در برخی بیماران، پیش از شروع درد خطوط زیگزاگ، جرقههای نورانی یا بزرگ و کوچک شدن اشیا دیده میشود که این حالت را میگرن با اورا مینامند.
تفاوت میگرن با سردردهای کششی و سینوزیتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تفکیک انواع سردرد گفت: سردردهای کششی (تنشی) معمولاً در طول روز وجود دارند، عصرها تشدید میشوند و ارتباطی با سابقه خانوادگی ندارند.
سردردهای سینوزیتی با علائمی مانند ترشح پشت حلق، گرفتگی بینی، صدای تُودماغی و درد در نواحی پیشانی، گونه و بین دو ابرو شناخته میشوند.
مصرف غذاهای محرک، حمام آب گرم و استرس؛ سه عامل تشدیدکننده
وی با اشاره به عوامل تحریککننده حملات میگرنی خاطرنشان کرد: مواد غذایی حاوی کافئین، تئین و سروتونین مانند شکلات، قهوه، فستفود، سوسیس و کالباس، نوشابه، ماست، پنیر شور و نان داغ میتوانند شدت سردرد را افزایش دهند.
همچنین گرما، حمام آب گرم و استرس از عوامل مهم تشدیدکننده هستند.
درمان میگرن؛ از داروهای فوری تا کنترل بلندمدت
به گفته این عضو هیات علمی، درمان میگرن به دو بخش حاد و پیشگیرانه تقسیم میشود. در درمان حاد این بیماری، داروهای همچون تریپتانها مانند سوماتریپتان و ریزاتریپتان، داروهای آگونیست سروتونین و ناپروکسین توصیه می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گفت: در درمان پیشگیرانه همبتابلوکرها مانند ایندرال، داروهای ضدافسردگی TCA و مکملهایی مانند منیزیم و امگا۳ توصیه می شود.
میگرن بدون درمان بهبود نمییابد و استراحت یا مصرف کافئین بهتنهایی مؤثر نیست.
میگرن در ۹۵ درصد موارد قابل درمان است
بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی افزود: بیش از ۹۵ درصد موارد میگرن با درمان صحیح کنترل میشود، تنها ۵ درصد بیماران بهدلیل اختلاط با سردردهای دیگر یا ناتمام گذاشتن دوره درمان، پاسخ کافی دریافت نمیکنند.
نقش استرس در تشدید بیماری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با هشدار نسبت به پیامدهای روانی و جسمی استرس گفت: استرس عملکرد سیستم ایمنی را مختل میکند و میتواند حملات میگرنی را افزایش دهد؛ بنابراین کنترل استرس یکی از ارکان مهم درمان است.