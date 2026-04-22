این سوپ علاوه بر خاصیت چربی‌سوزی، سرشار از پروبیوتیک‌ها و فیبر طبیعی است. می‌توانید آن را هم به عنوان پیش‌غذا، هم شام سبک میل کنید. در ادامه، تمام فوت و فن‌های پخت این سوپ سالم و رژیمی را با هم مرور می‌کنیم.

سوپ ماست و گشنیز از جمله غذاهای سنتی نواحی غربی ایران و حتی در برخی کشورهای آسیای میانه نیز ریشه دارد. این غذا بافتی لطیف، عطری دل‌انگیز و رنگ سبز لطیف خود را مدیون دو ماده اصلی یعنی ماست طبیعی و گشنیز تازه است. اما آنچه این سوپ را در فهرست غذاهای رژیمی قرار می‌دهد، ترکیب متعادل کربوهیدرات، پروتئین و فیبر گیاهی است که احساس سیری طولانی‌مدت به بدن می‌دهد و در کنار رژیم کاهش وزن، به حفظ انرژی و طراوت چهره کمک می‌کند.

در واقع، ماست منبع پروبیوتیک و کلسیم است که باعث بهبود گوارش و تنظیم هورمون‌های مرتبط با چربی‌سوزی می‌شود. از سوی دیگر، گشنیز با خاصیت ضدالتهابی و مدر بودن، به دفع سموم و کاهش نفخ شکم کمک کرده و چربی‌های اضافی را در مسیر سوخت طبیعی بدن قرار می‌دهد. اگر این سوپ را در وعده شام یا عصرانه میل کنید، نه‌تنها خواب آرام‌تری خواهید داشت بلکه از پرخوری شبانه نیز جلوگیری می‌شود.

مواد اولیه برای ۴ نفر

ماست کم‌چرب ۲ پیمانه (حدود ۵۰۰ گرم)

گشنیز تازه خردشده ۱ پیمانه

برنج نیم‌دانه یا بلغور گندم ۳ قاشق سوپ‌خوری

پیاز متوسط ۱ عدد

سیر خردشده ۲ حبه

آب مرغ یا آب سبزیجات ۳ پیمانه

زردچوبه نصف قاشق چای‌خوری

نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری

تخم‌مرغ ۱ عدد (اختیاری برای لعاب بهتر)

نعنا خشک یا شوید (اختیاری) ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

در قابلمه‌ای متوسط روغن زیتون را گرم کنید. پیاز را ریز خرد کرده و با زردچوبه کمی تفت دهید تا طلایی شود. سپس سیر را اضافه کرده و حدود یک دقیقه دیگر تفت دهید تا عطر آن آزاد شود.

برنج نیم‌دانه یا بلغور را افزوده، سپس آب مرغ یا آب سبزیجات را اضافه کنید. شعله را ملایم کنید و اجازه دهید حدود ۲۰ دقیقه بپزد تا برنج نرم و لعاب‌دار شود.

در ظرفی جداگانه، ماست را با تخم‌مرغ (در صورت استفاده) و کمی نمک مخلوط کنید تا یکنواخت شود. این کار مانع بریدن ماست هنگام افزودن به سوپ داغ می‌شود. حالا سوپ را از روی حرارت بردارید و چند قاشق از آن را به ماست اضافه کرده، هم بزنید تا دمایشان نزدیک شود.

مخلوط ماست را به آرامی داخل قابلمه بریزید و مرتب هم بزنید. سوپ نباید جوش بخورد، چون ممکن است ماست بریده شود. حرارت باید بسیار کم باشد تا مواد به خورد هم بروند.

در آخر گشنیز خردشده و در صورت تمایل مقداری نعنا خشک یا شوید را اضافه کنید. پس از حدود پنج دقیقه، وقتی عطر سبزی کاملاً آزاد شد، سوپ را از روی اجاق بردارید.

سوپ را گرم یا ولرم سرو کنید. اگر می‌خواهید برای تابستان استفاده کنید، می‌توانید آن را نیم‌سرد نیز میل نمایید. تزئین روی سوپ با چند برگ گشنیز تازه یا کمی ماست چکیده، جلوه خاصی به آن می‌دهد.

نکات طلایی

برای نتیجه‌ای لطیف‌تر، از ماست یونانی کم‌چرب استفاده کنید؛ اصطلاحاً کمتر آب می‌اندازد.

اگر رژیم دارید، برنج را حذف کرده و به جای آن از جو یا عدس سبز استفاده کنید.

در صورت تمایل می‌توانید کمی آب‌لیمو تازه اضافه کنید تا طعم ترش ملایمی ایجاد کند.

سوپ را نباید در حرارت مستقیم زیاد نگه‌دارید؛ اجاق را بعد از ترکیب ماست با مواد اصلی، روی حالت دم‌کنی بگذارید.

برای نگهداری، آن را داخل ظرف دربسته در یخچال بگذارید و حداکثر دو روز مصرف کنید.

اگر دوست دارید طعم خاص‌تری بدهد، هنگام تفت پیاز، کمی زیره یا پودر زنجبیل بیفزایید؛ این ادویه‌ها به هضم بهتر کمک می‌کنند.

