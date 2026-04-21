قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

1,108,000,000

838,588,000

سهند E اتوماتیک

1,430,000,000

1,080,927,000

اطلس S

1,065,000,000

716,270,000

اطلس GL

1,110,000,000

843,295,000

اطلس G

1,172,000,000

889,288,000

اطلس اتوماتیک

1,420,000,000

1,199,400,000

ساینا S

972,000,000

722,854,000

ساینا دوگانه سوز

1,030,000,000

808,515,000

ساینا اتوماتیک

1,300,000,000

671,347,000

کوییک RS

960,000,000

773,070,000

کوییک S

962,000,000

729,644,000

کوییک GX

968,000,000

787,192,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

970,000,000

797,831,000

کوییک GXR

1,010,000,000

825,911,000

شاهین GL

1,625,000,000

1,119,300,000

شاهین G (سانروف)

1,717,000,000

1,144,900,000

شاهین اتوماتیک G

1,860,000,000

1,267,600,000

شاهین اتوماتیک پلاس

2,250,000,000

1,561,100,000

پارس نوآ

1,905,000,000

1,253,258,000

سایپا 151 GX

842,000,000

به زودی

سایپا 151 GX (پاششی)

859,000,000

662,594,000

زامیاد اکستند EX

1,640,000,000

1,444,000,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز)

1,635,000,000

1,534,000,000

کارون

1,920,000,000

1,550,700,000

چانگان EADO برقی

1,950,000,000

1,552,900,000

چانگان CS35 (مونتاژ)

3,600,000,000

3,304,000,000

چانگان CS55

5,040,000,000

2,343,900,000

چانگان CS55 (مونتاژ)

4,600,000,000

3,792,000,000

کرولا (پایونیر)

4,000,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

3,920,000,000

2,164,000,000

سیتروئن C3-XR

3,027,000,000

1,668,000,000
منبع اقتصاد24
