قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
1,108,000,000
|
838,588,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,430,000,000
|
1,080,927,000
|
اطلس S
|
1,065,000,000
|
716,270,000
|
اطلس GL
|
1,110,000,000
|
843,295,000
|
اطلس G
|
1,172,000,000
|
889,288,000
|
اطلس اتوماتیک
|
1,420,000,000
|
1,199,400,000
|
ساینا S
|
972,000,000
|
722,854,000
|
ساینا دوگانه سوز
|
1,030,000,000
|
808,515,000
|
ساینا اتوماتیک
|
1,300,000,000
|
671,347,000
|
کوییک RS
|
960,000,000
|
773,070,000
|
کوییک S
|
962,000,000
|
729,644,000
|
کوییک GX
|
968,000,000
|
787,192,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
970,000,000
|
797,831,000
|
کوییک GXR
|
1,010,000,000
|
825,911,000
|
شاهین GL
|
1,625,000,000
|
1,119,300,000
|
شاهین G (سانروف)
|
1,717,000,000
|
1,144,900,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
1,860,000,000
|
1,267,600,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
2,250,000,000
|
1,561,100,000
|
پارس نوآ
|
1,905,000,000
|
1,253,258,000
|
سایپا 151 GX
|
842,000,000
|
به زودی
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
859,000,000
|
662,594,000
|
زامیاد اکستند EX
|
1,640,000,000
|
1,444,000,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,635,000,000
|
1,534,000,000
|
کارون
|
1,920,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
1,950,000,000
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
3,600,000,000
|
3,304,000,000
|
چانگان CS55
|
5,040,000,000
|
2,343,900,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
4,600,000,000
|
3,792,000,000
|
کرولا (پایونیر)
|
4,000,000,000
|
2,170,000,000
|
روئوه ERX5
|
3,920,000,000
|
2,164,000,000
|
سیتروئن C3-XR
|
3,027,000,000
|
1,668,000,000