اگر قلب سالم میخواهید این ورزشها را انجام دهید
فعال بودن از نظر جسمی گامی بزرگ به سوی سلامت قلب و یکی از مؤثرترین ابزارها برای تقویت عضله قلب، کنترل وزن و جلوگیری از آسیب شریانی ناشی از کلسترول بالا، قند خون بالا و فشار خون بالا است.
پزشکان میگویند ورزشهای هوازی و تمرینات مقاومتی، مهمترین عوامل برای سلامت قلب هستند.
همچنین اگرچه انعطافپذیری، مستقیما به سلامت قلب کمک نمیکند اما در کل اهمیت دارد زیرا زمینه خوبی برای انجام مؤثرتر تمرینات هوازی و قدرتی فراهم میکند.
در ادامه به نحوه تأثیر انواع مختلف ورزش بر سلامت قلب خواهیم پرداخت.
ورزش هوازی
ورزش هوازی گردش خون را بهبود میبخشد که منجر به کاهش فشار خون و ضربان قلب میشود. ورزش هوازی همچنین خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش میدهد و اگر از قبل دیابت دارید، به شما در کنترل قند خون کمک میکند. در حالت ایدهآل، حداقل ۳۰ دقیقه در روز و حداقل پنج روز در هفته توصیه میشود.
تمرینات مقاومتی (قدرتی)
تمرینات مقاومتی تأثیر خاصتری بر ترکیب بدن دارد. برای افرادی که چربی زیادی در بدن دارند (از جمله شکم بزرگ که یک عامل خطر برای بیماری قلبی است)، میتواند به کاهش چربی و ایجاد توده عضلانی بدون چربی کمک کند.
تحقیقات نشان میدهد که ترکیبی از تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی ممکن است به افزایش کلسترول HDL (خوب) و کاهش کلسترول LDL (بد) کمک کند. طبق گفته کالج پزشکی ورزشی آمریکا، حداقل دو روز غیر متوالی در هفته تمرین مقاومتی یک قاعده کلی خوب است.
حرکات کششی، انعطافپذیری و تعادل
به گزارش «جان هاپکینز مدیسین»، تمرینات انعطافپذیری مانند حرکات کششی، مستقیماً به سلامت قلب کمک نمیکنند. کاری که انجام میدهند این است که به سلامت اسکلتی-عضلانی کمک میکنند که به شما این امکان را میدهد که انعطافپذیر بمانید و از درد مفاصل، گرفتگی و سایر مشکلات عضلانی در امان باشید. انعطافپذیری بخش مهمی از توانایی حفظ تمرینات هوازی و مقاومتی است. این تمرینات هر روز و قبل و بعد از سایر ورزشها توصیه میشود.