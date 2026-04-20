اوج پرواز هواپیماهای نظامی آمریکا در خاورمیانه!

داده‌های هوانوردی از پلتفرم‌های «فلایت‌رادار» و «ای‌دی‌اس-بی اکسچینج» که در ردیابی ترافیک هوایی تخصص دارند، نشان می‌دهد پل هوایی نظامی آمریکا از آلمان به خاورمیانه در تمام هفته گذشته، همزمان با ناکامی دور اول مذاکرات که در ۱۱ آوریل/۲۲ فروردین به میزبانی اسلام‌آباد بین واشنگتن و تهران برگزار شد، ادامه داشته است.

بر اساس رصد واحد منابع باز شبکه الجزیره، حداقل ۱۲۴ پرواز کامل باری نظامی آمریکا از آلمان به منطقه در بازه ۱۲ تا ۱۸ آوریل ثبت شده است.

خوانش زمانی داده‌ها نشان می‌دهد که شدت پروازها در ۱۲ آوریل به اوج خود رسیده و سپس روز شنبه دوباره افزایش یافته است.