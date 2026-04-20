یکی از فرماندهان مرکز کنترل نیروی دریایی سپاه با تشریح کریدورهای جدید تردد در تنگه هرمز، تاکید کرد تمامی شناورها ملزم به دریافت مجوز عبور از ایران هستند و در صورت عدم تمکین، نابود خواهند شد. وی همچنین با رد ادعای آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران، ضمن انتشار یک مکالمه بی‌سیم هشدارآمیز، به نیروهای آمریکایی اخطار داد.