هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه به ناو آمریکایی: شلیک میکنیم! + فیلم
یکی از فرماندهان مرکز کنترل نیروی دریایی سپاه با تشریح کریدورهای جدید تردد در تنگه هرمز، تاکید کرد تمامی شناورها ملزم به دریافت مجوز عبور از ایران هستند و در صورت عدم تمکین، نابود خواهند شد. وی همچنین با رد ادعای آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران، ضمن انتشار یک مکالمه بیسیم هشدارآمیز، به نیروهای آمریکایی اخطار داد.
