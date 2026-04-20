بالاخره معمای ۱۰۰ ساله راز استحکام شگفتانگیز لاستیک کشف شد
لاستیک از لحاظ شیمیایی یک پلیمر است؛ زنجیرههای مولکولی بلند و انعطافپذیر که خاصیت کشسانی را ایجاد میکنند. دههها پیش مشخص شد که افزودن ذرات میکروسکوپی میتواند آن را سفتتر کند، اما دلیل این اتفاق روشن نبود.
لاستیک یکی از آشناترین مواد اطراف ماست؛ از تایر هواپیما و خودرو گرفته تا قطعات صنعتی و تجهیزات پزشکی. اما پشت این ماده انعطافپذیر، یک سؤال قدیمی وجود داشت: چرا لاستیک تقویتشده تا این حد مقاوم است؟ حالا پس از حدود یک قرن، گروهی از مهندسان پاسخ این معما را پیدا کردهاند؛ پاسخی که نظریههای مختلف گذشته را در یک چارچوب واحد توضیح میدهد.
چرا کشف جدید اهمیت دارد؟
طبق مطالعهای که در مجله معتبر PNAS منتشر شده، مهندسان دانشگاه فلوریدای جنوبی مکانیزمی را شناسایی کردهاند که باعث میشود لاستیک تقویتشده چنین عملکرد فوقالعادهای داشته باشد. این ماده که ترکیبی از لاستیک و ذرات ریز کربن سیاه است، بیش از صد سال است بدون تغییر جدی در صنایع استفاده میشود؛ چون هم سفتی بالایی دارد و هم دوام شگفتانگیز.
به گفته محققان، اضافهکردن همین ذرات ریز باعث میشود مادهای نرم و انعطافپذیر، آنقدر قدرتمند شود که بتواند وزن یک هواپیمای کاملاً بارگیریشده را تحمل کند.
اصل ماجرا از کجاست؟ اختلاف در یک نسبت مهم
این ویژگی شگفتانگیز از یک اختلاف کلیدی بهوجود میآید: نسبت پواسون. این نسبت توضیح میدهد که وقتی مادهای کشیده میشود، از اطراف چطور تغییر شکل میدهد. لاستیک ذاتاً تمایل دارد حجم خود را حفظ کند؛ یعنی اگر بکشیدش، باریک میشود اما حجمش تغییر نمیکند.
وقتی ذرات کربن سیاه اضافه میشوند، این روند بههم میریزد. این ذرات نمیگذارند لاستیک در هنگام کشیدهشدن باریک شود. نتیجه این است که لاستیک مجبور میشود حجمش را افزایش دهد و همین مبارزه درونی باعث بالا رفتن مقاومت، سفتی و دوام آن میشود. این پدیده همان «عدم تطابق نسبت پواسون» است؛ جایی که ماده عملاً با خاصیت فشردهناپذیری خودش مقابله میکند.
یک فرمول معروف که هیچکس دقیقاً دلیلش را نمیدانست
نزدیک به صد سال، صنایع مختلف فقط از روی تجربه و آزمونوخطا نسبتهای مختلف کربن سیاه را امتحان کردهاند. همانطور که دیوید سیمونز، نویسنده اصلی پژوهش، گفته: «شرکتهای تولید تایر فقط انواع مختلف کربن سیاه را میخرند و بعد با آزمونوخطا تصمیم میگیرند کدام ارزش هزینه بیشتر دارد.»
نتیجه شبیه کنار هم قراردادن قطعات یک پازل بود
برای حل این معما، تیم تحقیقاتی ساختار مولکولی لاستیک تقویتشده را شبیهسازی کرد؛ حدود 1500 شبیهسازی مولکولی روی صدها هزار اتم. نتیجه جالب بود: هیچیک از نظریههای قدیمی کاملاً غلط نبود، اما هیچیک هم بهتنهایی پاسخ کامل نمیداد.
در واقع، تمام این عوامل با هم کار میکنند:
• شبکهسازی میان ذرات
• چسبندگی و تعامل میان مولکولها
• پر شدن فضا توسط ذرات و محدود کردن تغییر شکل لاستیک
ترکیب این سه رفتار همان چیزی را ایجاد میکند که طی صد سال همه فقط از روی تجربه میشناختند.
کشفی که میتواند صنعت را متحول کند
بهگفته محققان، این شناخت تازه میتواند تولید لاستیکهای مقاوم را از حالت آزمونوخطای قدیمی خارج کند. همچنین میتواند در طراحی مواد ایمنتر برای زیرساختهای حساس، از نیروگاهها گرفته تا سیستمهای هوافضا، نقشی کلیدی داشته باشد.
یادآوری این نکته کافی است که خرابی یک واشر لاستیکی، بخشی از علت حادثه مشهور شاتل فضایی چلنجر بود. واشر لاستیکیهایی که در دمای پایین کاراییشان را از دست دادند. همین اتفاق میتواند در هر سیستم صنعتی رخ دهد؛ از نیروگاهها تا کارخانجات بزرگ.
جمعبندی
کشف جدید پس از یک قرن توانسته توضیح دهد چرا لاستیک تقویتشده اینقدر مقاوم و کاربردی است. اختلاف در رفتار حجمپذیری و تغییرشکل، باعث افزایش استحکام و دوام میشود و همین ویژگی آن را به یکی از مهمترین مواد صنعتی جهان تبدیل کرده است.