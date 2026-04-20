آلرژی بهاره یا رینیت آلرژیک فصلی به نام تب یونجه نیز نامیده می‌شود که یکی از شایع ترین بیماری های آلرژیک در دنیا است و جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سیدعلیرضا مهدویانی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: همه ساله با شروع فصل بهار تعداد زیادی از مردم دچار علائم عطسه، خارش و آبریزش بینی، خارش چشم، اشک ریزش، احیانا سرفه و تنگی نفس می شوند. این دسته از بیماران درواقع دارای آلرژی بهاره و یا به اصطلاح علمی رینیت آلرژیک هستند.

وی در خصوص علت بروز آلرژی بهاره، اظهار داشت: این بیماری مانند سایر بیماری های آلرژیک عوامل ژنتیک (حساسیت به عوامل آلرژن) و نیز وجود عوامل محیطی است که در راس آن گرده گیاهان هستند.

مهدویانی افزود: عوامل آلرژن می‌توانند افراد آلرژیک را از هر گروه سنی (کودک و بزرگسال) تحت تاثیر قرار دهد، این گرده‌ها بر اساس منطقه جغرافیایی هر ناحیه و نیز اقلیم گیاهی هر منطقه و نیز فصل متفاوت است.

وی ادامه داد: در مناطق معتدل مانند کشور ما معمولا درختان در ابتدای بهار گرده افشانی می‌کند و در تابستان چمن‌ها و در ابتدای پاییز علف‌های هرز بیشترین مسئول گرده افشانی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: به نظر می‌رسد به دلیل تنوع اقلیمی در ایران و مناطق مختلف جغرافیایی شاید شروع آلرژی بهاره در همه ایران در یک زمان نباشد، به عنوان مثال ساکنین مناطق جنوبی ایران ممکن است در زمانی نزدیک‌تر مانند ماه های بهمن و یا اسفند، دچار علائم این بیماری شوند.

به گفته مهدویانی، در طی چند سال اخیر بدلیل پدیده گرم شدن تدریجی کره زمین زمان گرده افشانی گیاهان تغییر کرده بنابراین فصل پیدایش این بیماری نیز می تواند تغییر کند.

این فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی تاکید کرد: اگر چه ممکن است این بیماران با مصرف داروهای آنتی هیستامین ساده (OTC) به ظاهر کنترل شوند ولی درواقع آلرژی بهاره یک بیماری قلمداد شده و این افراد دارای اختلال در کیفیت زندگی و اختلال در خواب و نیز شرایط همراه مانند سینوزیت،اوتیت و نیز آسم باشند و به این علت این افراد باید حتما به پزشک مراجعه کنند.

مهدویانی درباره پیشگیری و درمان این بیماری افزود: بهترین راه مقابله با آلرژی بهاره اجتناب از گرده گیاهان است. توجه داشته باشیم که یک بخش مهم از بهار در طبیعت بودن و لذت از هوای بهاری است اما برای افرادی که مبتلا به آلرژی بهاره هستند ممکن است لذت از طبیعت تنها از پشت پنجره اتاق میسر باشد با وجود این اگر پیشگیری‌های صحیح اتخاذ شود دلیلی وجود ندارد که حتی افراد با شدیدترین حالات این بیماری از گردش در طبیعت لذت نبرند.

این فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی به افراد مبتلا به آلرژی فصلی توصیه کرد: فعالیت های روزانه حتی المقدور در روز از صبح زود به اواسط روز موکول شود چرا که حداکثر بار آلرژن ها در سطح زمین در ابتدای صبح و نیز انتهای روز است، یک خانه تکانی مناسب انجام شود و پنجره ها، قفسه های کتاب، سیستم های تهویه از گرد و خاک و کپک ها و قارچ های احتمالی که در طول زمستان جمع شده اند پاک شوند، در روزهای بادی و گرم در خانه بمانید، هنگام حرکت با ماشین از سیستم تهویه داخل ماشین استفاده کنید که به جای اینکه پنجره های ماشین را پایین بکشید.

وی در پایان یادآور شد: هر شب قبل از خواب دوش بگیرید، پوشش بستر خود را هفتگی در آب داغ بشویید، آنتی هیستامین‌ها و استروئیدهای داخل بینی در کنترل علائم آلرژی بهاره بسیار موثرند و برای مصرف این دارو بهتر است توسط پزشک متخصص ویزیت شوید و در خاتمه آلرژیست ( پزشکی که با بیماری شما و نیز نوع گرده های منطقه ای که در آن زندگی می کنید، آشنا است) می‌تواند در تعیین نوع آلرژن‌های مسئول بیماری شما و نیز راه‌های مقابله با آن به شما کمک کند.

منبع مهر

انتهای پیام/