خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

کد خبر : 1775459
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:دوشنبه ۳۱ فروردین

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

21,050,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

38,600,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

56,150,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

73,700,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

91,250,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

108,800,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

126,350,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

143,900,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

161,400,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

180,500,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

198,000,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

215,600,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

233,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

250,600,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

268,200,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید