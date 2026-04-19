۸ موردی که نباید به هوش مصنوعی گفت

به عنوان یک قانون کلی در فضای مجازی، «اگر سندی را به یک غریبه نمی‌دهید، آن را در چت‌بات هم بارگذاری نکنید.» در اینجا لیست سیاه اطلاعاتی که نباید با AI به اشتراک بگذارید آمده است:

اطلاعات ورود (Login): هرگز نام کاربری و رمز عبور خود را در پرامپت‌ها وارد نکنید. هوش مصنوعی در تولید رمز عبور امن نیز ضعیف است؛ به جای آن از Password Manager استفاده کنید.

داده‌های مالی: بارگذاری صورت‌حساب‌های بانکی، شماره کارت و اطلاعات سرمایه‌گذاری، شما را به طعمه‌ای لذیذ برای کلاهبرداران و هکرها تبدیل می‌کند.

پرونده‌های پزشکی: هوش‌مصنوعی پزشک نیست. بارگذاری مدارک پزشکی علاوه بر نقض حریم خصوصی، ریسک نشت اطلاعات حساس در آینده را در پی دارد.

اطلاعات هویتی (PII): کد ملی، شماره پاسپورت، آدرس و شماره تلفن؛ این‌ها ابزارهای اصلی سرقت هویت هستند.

جزئیات سلامت عمومی: حتی پرسیدن «دستور پخت غذای مناسب برای بیماران قلبی» می‌تواند نمایه (Profile) سلامتی شما را برای شرکت‌های بیمه افشا کند.

دغدغه‌های سلامت روان: هوش مصنوعی درمانگر نیست. در لحظات بحرانی، تکیه بر پاسخ‌های ماشینی می‌تواند خطرناک و حتی آسیب‌رسان باشد.

عکس‌های شخصی: متادیتای عکس‌ها حاوی لوکیشن (GPS) شماست. هرگز عکس‌های شخصی، به‌ویژه تصاویر کودکان را آپلود نکنید.

اسناد محرمانه شرکتی: خلاصه کردن نامه‌های اداری با AI وسوسه‌انگیز است، اما می‌تواند منجر به اخراج شما یا نشت اسرار تجاری شرکتتان شود.

منبع دنیای اقتصاد
اخبار مرتبط
