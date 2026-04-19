۸ موردی که نباید به هوش مصنوعی گفت

اطلاعات ورود (Login): هرگز نام کاربری و رمز عبور خود را در پرامپت‌ها وارد نکنید. هوش مصنوعی در تولید رمز عبور امن نیز ضعیف است؛ به جای آن از Password Manager استفاده کنید.

داده‌های مالی: بارگذاری صورت‌حساب‌های بانکی، شماره کارت و اطلاعات سرمایه‌گذاری، شما را به طعمه‌ای لذیذ برای کلاهبرداران و هکرها تبدیل می‌کند.

پرونده‌های پزشکی: هوش‌مصنوعی پزشک نیست. بارگذاری مدارک پزشکی علاوه بر نقض حریم خصوصی، ریسک نشت اطلاعات حساس در آینده را در پی دارد.

اطلاعات هویتی (PII): کد ملی، شماره پاسپورت، آدرس و شماره تلفن؛ این‌ها ابزارهای اصلی سرقت هویت هستند.

جزئیات سلامت عمومی: حتی پرسیدن «دستور پخت غذای مناسب برای بیماران قلبی» می‌تواند نمایه (Profile) سلامتی شما را برای شرکت‌های بیمه افشا کند.

دغدغه‌های سلامت روان: هوش مصنوعی درمانگر نیست. در لحظات بحرانی، تکیه بر پاسخ‌های ماشینی می‌تواند خطرناک و حتی آسیب‌رسان باشد.

عکس‌های شخصی: متادیتای عکس‌ها حاوی لوکیشن (GPS) شماست. هرگز عکس‌های شخصی، به‌ویژه تصاویر کودکان را آپلود نکنید.

اسناد محرمانه شرکتی: خلاصه کردن نامه‌های اداری با AI وسوسه‌انگیز است، اما می‌تواند منجر به اخراج شما یا نشت اسرار تجاری شرکتتان شود.

منبع دنیای اقتصاد

