مرز میان انسان و ماشین؛ کمرنگتر از همیشه
وقتی رباتها احساس درد را تقلید میکنند
رباتها حالا فقط نمیبینند و نمیشنوند؛ آنها در حال حسکردن هستند اختراعی جدید، مفهوم لمس را برای ماشینها متحول کرده است.
در یکی از تازهترین پیشرفتهای علمی، پژوهشگران موفق به توسعه نوعی پوست الکترونیکی شدهاند که میتواند فشار، دما و حتی محرکهای دردناک را تشخیص دهد. این فناوری که با الهام از سیستم عصبی انسان طراحی شده، قادر است سیگنالها را بهسرعت پردازش کند و واکنش مناسب نشان دهد. چنین دستاوردی میتواند تحولی اساسی در ساخت رباتهای پیشرفته و همچنین پروتزهای پزشکی ایجاد کند.
پوستی که مثل انسان واکنش نشان میدهد
این پوست الکترونیکی از مواد بسیار نازک و انعطافپذیر ساخته شده که روی سطوح مختلف قرار میگیرد. وقتی فشاری به آن وارد میشود یا دمایی تغییر میکند، حسگرها بلافاصله واکنش نشان میدهند
نکته مهم اینجاست که این سیستم میتواند بین لمس معمولی و محرکهای خطرناک تفاوت قائل شود؛ چیزی شبیه به حس درد در انسان.
اهمیت این کشف!
در دنیای پزشکی، این فناوری میتواند به ساخت پروتزهایی منجر شود که بیماران واقعاً بتوانند حس لمس را تجربه کنند. این یعنی افرادی که اندام مصنوعی دارند، ممکن است در آینده بتوانند گرما، فشار و حتی خطر را حس کنند. در حوزه رباتیک هم این پیشرفت به رباتها کمک میکند تا تعامل دقیقتر و ایمنتری با محیط و انسانها داشته باشند.
آیا رباتها به احساس نزدیک میشوند
به گزارش Nature با اینکه این فناوری هنوز به معنای «احساس واقعی» نیست، اما شباهت عملکرد آن به سیستم عصبی انسان، بحثهای جالبی را ایجاد کرده است. بعضی دانشمندان معتقدند این فقط آغاز راهی است که میتواند به توسعه رباتهایی با درک پیچیدهتر از محیط منجر شود.
چالشهای پیش رو
باوجوداین پیشرفت، هنوز موانع زیادی وجود دارد از جمله هزینه تولید، دوام این مواد و نحوه اتصال آنها به سیستمهای پیچیدهتر
اما روند پیشرفت نشان میدهد که این چالشها احتمالاً در آینده نزدیک برطرف خواهند شد.
پوست الکترونیکی حساس به درد، یکی از آن فناوریهایی است که مرز میان انسان و ماشین را بار دیگر جابهجا میکند. هرچند هنوز تا رسیدن به رباتهای کاملاً شبیه انسان فاصله داریم، اما این دستاورد نشان میدهد که آینده، بسیار نزدیکتر از چیزی است که تصور میکنیم.