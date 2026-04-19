۹ کاری که باید برای بهبود سلامت روان روزانه خود انجام دهید

مزایای تمرکز بر خود از جمله توجه به سلامت بدن و صرف وقت برای تغذیه مناسب آن، عمیق است. به گزارش سایت تخصصی «اوپرادیلی»، تحقیقات نشان می‌دهد که هر چه بیشتر مراقبت از خود را تمرین کنیم، اعتماد به نفس، خلاقیت و بهره‌وری بیشتری خواهیم داشت. ناگفته نماند که ما همچنین در مسیر مراقبت از خود، شادی بیشتری را تجربه می‌کنیم، تصمیمات بهتری می‌گیریم، روابط قوی‌تری برقرار می‌کنیم و به طور مؤثرتری در جامعه مشارکت خواهیم داشت.

مراقبت از سلامت روان نیز تقریبا به هر چیزی که برای احساس شادی یا آرامش بیشتر نیاز دارید، مربوط می‌شود.

در این مطلب چند توصیه مهم و کاربردی برای مراقبت از خود که باید به طور منظم انجام دهید تا سلامت روانتان را تقویت و احیا کنید، مطرح شده است:

بیرون بروید

مهم نیست چقدر سرتان شلوغ باشد، کارشناسان می‌گویند یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید برای خودتان انجام دهید این است که عادت کنید هر روز بند کفش‌های پیاده‌روی خود را ببندید و برای نفس کشیدن هوای تازه به بیرون بروید.

امیلی کاسگرو، درمانگر دارای مجوز و مربی زندگی در انتاریوی کانادا می‌گوید: انجام این کار حتی برای مدت کوتاهی در هر بار، مزایای سلامتی زیادی چه جسمی و چه روحی برای شما به همراه دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که گذراندن وقت در بیرون به شما کمک می‌کند تا شب‌ها بهتر بخوابید، سطح استرس را کاهش می‌دهد، سلامت روان را افزایش می‌دهد و سیستم ایمنی را تحریک می‌کند.

تلفن خود را از اتاق خواب دور کنید

فرانچسکا هوگی، مربی سبک زندگی می‌گوید: در حالت ایده‌آل، اتاق خواب شما پناهگاهی برای خواب، آرامش و صمیمیت است. تلفن‌ها، تلویزیون‌ها و لپ‌تاپ‌ها، همه این چیزها را مختل می‌کنند. با استراحت دادن به مغز و تشویق به خواب بهتر در «منطقه بدون صفحه نمایش»، از سلامت جسمی و روانی خود مراقبت کنید.

البته، اگر این دقیقا برای شما عملی نیست، به خودتان یک زمان استراحت بدهید. در این صورت، می‌توانید تلفن خود را روی حالت شب تنظیم کنید. نگران نباشید، می‌توانید شماره‌های خاصی را طوری برنامه‌ریزی کنید که در مواقع اضطراری همچنان زنگ بزنند!، و در عوض می‌توانید کتاب بخوانید.

درمان را شروع کنید

درمان سلامت روان باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. شروع درمان می‌تواند مانند یک تعهد واقعا ترسناک به نظر برسد اما مهارت‌ها و بینشی که می‌توانید از درمان به دست آورید، این پتانسیل را دارد که نحوه نگاه و کنار آمدن شما با زندگی را به صورت روزانه تغییر دهد.

دست از فعال سازیِ دکمه چرت زدن بردارید

بسیاری از افراد در واقع زمانی را برای چرت زدن در برنامه صبحگاهی خود قرار می‌دهند و معتقدند که این روش ملایم‌تری برای بیدار شدن است، اما این در واقع باعث اختلال بیشتر خواب می‌شود و فرد احساس خواب‌آلودگی بیشتری می‌کند، سیندی تی.

گراهام، روانشناس دارای مجوز درمانی در این باره می‌گوید: در عوض، متخصصان خواب توصیه می‌کنند با خودتان صادق باشید و زنگ ساعت را برای زمانی که واقعا از خواب بیدار می‌شوید تنظیم کنید. سپس بدن شما یاد می‌گیرد که در آن زمان برای بیدار شدن آماده شود و در طول روز احساس خستگی کمتری خواهید کرد.

به محض بیدار شدن پرده‌ها را کنار بزنید

گذشته از بیدار شدن، اولین قدم در برنامه صبحگاهی شما باید کنار زدن پرده‌ها باشد. کریستین اوجا، بنیانگذار موسسه سلامت STAT Wellness در آتلانتا می‌گوید: حتی فقط پنج دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید در صبح اول وقت، نه تنها سطح ویتامین D شما را افزایش می‌دهد بلکه به تعادل سطح کورتیزول (هورمون استرس) نیز کمک می‌کند.

هر روز یک داستان شاد بخوانید

طبق یک نظرسنجی، بیش از ۵۰ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند که اخبار، باعث استرس آنها می‌شود و برخی می‌گویند که حتی منجر به بی‌خوابی می‌شود. یکی از بهترین نکات مراقبت از خود که توسط متخصصان تأیید شده این است که مطالعه صبح یا عصر خود از طریق فیسبوک و سایر رسانه های اجتماعی را با محتوایی مثبت مانند یک کتاب روحیه‌بخش و حتی کمدی جایگزین کنید.

نه بگویید

ژاکلین شافر، پزشک دارای مجوز در لس‌آنجلس می‌گوید: اغلب، استرس ناشی از داشتن کارهای زیاد و زمان کم برای انجام آن است. حجم کار خود را کاهش دهید، فهرست کارهایتان را اولویت‌بندی و زمان خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنید. این مستلزم آن است که بیشتر اوقات، نه بگویید. این کار واقعا اشکالی ندارد! و راه‌های زیادی برای انجام مودبانه این کار وجود دارد.

اهدا کنید

اهدای لباس، کتاب، اقلام فاسد نشدنی، هر چه که فکرش را بکنید نه تنها فضای شما را از اقلام غیرضروری خالی می‌کند بلکه به فرد نیازمند دیگری نیز کمک می‌کند. به علاوه، نوع‌دوست بودن با مزایای قابل توجه سلامتی مانند کاهش قند خون، کاهش افسردگی و بهبود خلق و خوی شما مرتبط است.

به طور منظم ورزش کنید

به گفته متخصصان، بالا بردن ضربان قلب، هورمون‌های شادی شما (مانند سروتونین و دوپامین) را افزایش می‌دهد، در نتیجه خلق و خوی شما را بهبود می‌بخشد و درد را کاهش می‌دهد. و این نیازی به ساعت‌های طولانی تمرین در باشگاه، شش روز در هفته ندارد. چیزی به سادگی سه تا چهار روز در هفته، پیاده‌روی سریع، دویدن، شرکت در کلاس یوگا یا انجام یک برنامه ورزشی سریع ۳۰ دقیقه‌ای می‌تواند نیازهای شما را برآورده کند.

همه این روش ها، اصولی و امتحان شده هستند و اگر به طور منظم و مداوم آنها را انجام دهید قطعا نتیجه مثبتی می گیرید که مزایای آن شامل سلامت فردی و همچنین بهره مندی از جامعه ای سالم با روحیه مثبت و ذهن و افکار شاداب و سازنده است.

