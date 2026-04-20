تپههای شکلاتی؛ زیستگاه میمون کوتولۀ شبگرد
مجموعهای از تپههای مخروطی اسرارآمیز، افق جزیره بوهول در فیلیپین را پوشاندهاند. این پدیدههای طبیعی طی میلیونها سال شکل گرفتهاند و ظاهرشان با تغییر فصلها عوض میشود؛ موضوعی که دلیل نامگذاری آنها به «تپههای شکلاتی» است.
هرچند دوست داشتیم بگوییم اینجا محل تولید تمام شکلاتهای زمین است که از تپههایی شبیه به دنیای کارتونی برداشت میشوند، اما نام این تپهها در واقع به خشک شدن آنها مربوط است. بارندگی در این جزیره در ماه جولای به اوج میرسد و تا پایان زمستان کاهش مییابد. خشکترین ماهها مارس و آوریل هستند و زمانی که آب کم میشود، این تپههای سرسبز بهدلیل خشک شدن گیاهان، به رنگ قهوهای شکلاتی درمیآیند.
در زیر این پوشش گیاهی، سنگهای آهکی و مرجانهایی قرار دارند که حدود ۲ میلیون سال پیش همراه با کل جزیره زیر آب بودند. در آن زمان، صخرههای مرجانی گستردهای کف دریا را پوشانده بودند، اما با پایین رفتن سطح آب دریا، این ساختارها از آب بیرون آمدند، خشک شدند و بهتدریج به یک اکوسیستم خشکی تبدیل شدند. شکل مخروطی و تپهمانند آنها نیز در نتیجه فرسایش و صاف شدن لبهها به وجود آمده است.
تخمین زده میشود بین ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ تپه شکلاتی در سراسر بوهول پراکنده باشند. برخی از آنها تا ۱۲۰ متر ارتفاع دارند، در حالی که برخی دیگر تنها حدود ۳۰ متر بلندی دارند. در کنار این شگفتیهای طبیعی، بوهول زیستگاه «تارسیر» نیز هست؛ یکی از کوچکترین نخستیهای جهان.
تارسیرها که به آنها میمون کوتوله یا میمون شبگرد هم گفته میشود، تقریباً به اندازه یک مشت دست هستند، اما چشمانی بسیار بزرگ و نامتناسب دارند. گفته میشود این جانوران عجیب الهامبخش شخصیت «یودا» در جنگ ستارگان بودهاند.
این چشمهای بزرگ به این دلیل است که آنها شبزی هستند و شبها به شکار حشراتی مانند عنکبوت، سوسک، موریانه، شبپره و جیرجیرک میپردازند. آنها از پرمصرفترین حشرهخواران در میان نخستیها هستند.