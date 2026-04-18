شکلگیری موج جدیدی از جابهجاییهای اجباری/ سقوط مستاجران از پلههای طبقه متوسط
بحران مسکن در سالهای اخیر از یک ناترازی ساده میان عرضه و تقاضا به یک ترومای جمعی تبدیل شده است که ریشههای هویت و امنیت روانی شهروندان را هدف قرار میدهد. گزارشهای میدانی و تحلیلهای اقتصادی، از جمله بررسیهای روزنامه دنیای اقتصاد، نشان میدهد که تورم افسارگسیخته اجارهبها تنها جیب مستاجران را خالی نکرده، بلکه باعث شکلگیری موج جدیدی از جابهجاییهای اجباری شده است. این جابهجاییها که غالبا به شکل کوچ به مناطق ارزانتر، حاشیهنشینی و یا بازگشت به خانه والدین نمود پیدا میکند، فراتر از یک تغییر نشانی ساده، حامل پیامدهای عمیق اجتماعی و روانشناختی است که میتواند ساختار امنیتی و فرهنگی کلانشهرها را با چالشی جدی مواجه کند.
بحران هویت و سقوط اجتماعی در پی تغییر محله
مسکن برای یک شهروند مدرن تنها سرپناهی برای زیستن نیست، بلکه بخشی از تعریف «خود» و جایگاه طبقاتی اوست. وقتی فردی به دلیل فشار اقتصادی مجبور میشود محلهای را که سالها در آن ریشه داشته ترک کند و به منطقهای با امکانات رفاهی و فرهنگی کمتر کوچ کند، با پدیدهای به نام «سقوط اجتماعی» مواجه میشود. این سقوط لزوما به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه به معنای از دست دادن شبکههای حمایتی، دوستان و محیطی است که فرد هویت خود را در آن بازسازی کرده بود. در این فرآیند، فرد احساس میکند که برخلاف تلاشهای شغلی و تحصیلی، در حال عقبگرد در نردبان جامعه است. این حس بازندگی و ناتوانی در حفظ استانداردهای زندگی، منجر به بروز افسردگی مزمن و خشم فروخورده نسبت به ساختارهای کلان اقتصادی میشود که در درازمدت پیوند میان فرد و جامعه را از هم گسسته میکند.
فروپاشی استقلال و بحران بلوغ دوباره
یکی از غمانگیزترین پیامدهای بحران مسکن، بازگشت اجباری مجردهای مستقل یا حتی زوجهای جوان به خانه پدری است. برای فردی که طعم استقلال را چشیده و حریم خصوصی خود را بنا کرده، بازگشت به اتاق دوران کودکی به معنای یک شکست تمامعیار تلقی میشود. این روند باعث ایجاد نوعی «ناایمنی وجودی» میشود؛ چرا که فرد احساس میکند در سنین کمال، دوباره به جایگاه فرزندی وابسته تنزل یافته است. تضاد میان سبک زندگی مستقل و قواعد سنتی خانه والدین، تنشهای شدیدی را ایجاد میکند که ثمره آن از بین رفتن اعتماد به نفس و ایجاد حس بطالت است. این افراد اغلب دچار نوعی تعلیق در زندگی میشوند؛ نه راهی به پیش برای تشکیل خانواده یا ارتقای زندگی دارند و نه فضایی برای بازتعریف خود در محیطی که دیگر با روحیات فعلیشان همخوانی ندارد.
حاشیهنشینی مدرن و تهدیدهای امنیتی ناشی از گسست اجتماعی
وقتی طبقه متوسط جامعه به دلیل ناتوانی در تامین هزینههای سکونت به حاشیه شهرها رانده میشود، ترکیب جمعیتی مناطق حاشیهای تغییر میکند. این حاشیهنشینی جدید، تفاوت عمدهای با حاشیهنشینی سنتی دارد؛ چرا که این بار افرادی با تحصیلات و مطالبات اجتماعی بالا به مناطقی میروند که زیرساختهای لازم برای پاسخگویی به نیازهای آنها را ندارد. تراکم جمعیت در مناطق پیرامونی و شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی، زمینهساز بروز تنشهای اجتماعی و امنیتی است. احساس تبعیض و مشاهده شکاف عمیق طبقاتی میان مرکز و حاشیه، میل به همبستگی اجتماعی را کاهش داده و نرخ بزهکاری یا رفتارهای تقابلی را افزایش میدهد. در واقع، حاشیه شهر به کانون نارضایتیهایی تبدیل میشود که ریشه در ناتوانی از استقرار در متن جامعه دارد.
وقتی اجارهبها تمام زندگی را میبلعد
اگرچه نگاه این گزارش معطوف به مسائل اجتماعی است، اما نمیتوان از زیربنای اقتصادی این فاجعه چشمپوشی کرد. دادههای آماری نشان میدهند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهرهایی مانند تهران به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این به معنای حذف هزینههای آموزش، بهداشت، سفر و فرهنگ از زندگی مردم است. وقتی تمام درآمد یک فرد صرفا برای بقا در یک چهاردیواری هزینه میشود، پویایی اقتصادی از بین میرود. مستاجران با برداشت از پول پیش یا فروش داراییهای اندک خود مانند خودرو و طلا برای جبران افزایش اجارهبها، در واقع در حال مصرف کردن آینده خود هستند. این فقر فزاینده، قدرت ریسکپذیری و خلاقیت را از نیروی کار جوان میگیرد و جامعه را به سمت خمودگی اقتصادی پیش میبرد.
فرسایش امید و احساس ناتوانی جمعی
بحران مسکن فراتر از یک مشکل مالی، به یک اضطراب دائمی بدل شده است. فصل جابهجایی برای میلیونها ایرانی به کابوسی تبدیل شده که ماهها قبل از رسیدن موعد قرارداد، آرامش را از زندگی آنها میرباید. این عدم قطعیت درباره آینده و مکان سکونت، باعث میشود فرد نتواند برای زندگی بلند مدت خود برنامهریزی کند.
احساس ناتوانی در برابر تورمی که هیچ تناسبی با رشد دستمزدها ندارد، منجر به نوعی درماندگی آموخته شده میشود. در این وضعیت، شهروند احساس میکند هیچ کنترلی بر سرنوشت خود ندارد و این دقیقا نقطهای است که آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، فروپاشی خانواده و مهاجرت نخبگان از آن جوانه میزنند.
ضرورت تغییر نگاه کلان
آنچه امروز در سطح شهرهای بزرگ شاهد هستیم، تنها یک بحران ملکی نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و روانی است. جابهجاییهای اجباری و بازگشت به عقب در مسیر استقلال، زخمی بر پیکره طبقه مولد جامعه است که به سادگی التیام نمییابد. دولت و نهادهای سیاستگذار باید درک کنند که مسکن پیش از آنکه یک کالای سرمایهای باشد، بستر تحقق حقوق شهروندی و امنیت روانی است. تداوم روند فعلی و رانده شدن مردم به حاشیهها، نه تنها فقر را بازتولید میکند، بلکه با ایجاد گسست میان فرد و محله، بنیانهای نظم اجتماعی را سست کرده و جامعه را با بحرانهای پیشبینیناپذیری در حوزههای امنیتی و فرهنگی روبرو خواهد کرد. بازگرداندن ثبات به بازار مسکن، در واقع بازگرداندن حق بر شهر و احیای کرامت انسانی شهروندانی است که زیر چرخ دندههای تورم، هویت و استقلال خود را در خطر میبینند.