مشتری جدید اورانیوم غنیشده ایران مشخص شد
چین آمادگی خود را برای دریافت اورانیوم غنیشده از ایران اعلام کرد
آسوشیتدپرس نوشت: یک دیپلمات آگاه از دیدگاه پکن به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت، چین تمایل خود را برای دستیابی یا کاهش سطح حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید باید به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ از ایران خارج شود، ابراز کرده است.
در ادامه این مطلب آمده است: در حال حاضر، به نظر میرسد ترامپ میخواهد ایالات متحده موادی را که گمان میرود در زیر سایتهای هستهای که در بمباران ژوئن گذشته آمریکا به شدت آسیب دیدهاند، دفن شده است، حفظ کند. با این حال، به گفته یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، چین، بزرگترین شریک تجاری ایران، نشان میدهد که در صورت درخواست واشنگتن و تهران، مایل به انتقال اورانیوم یا کاهش سطح آن است تا بتوان از آن برای کاربردهای غیرنظامی استفاده کرد.
روز جمعه، ترامپ در یک پست در شبکههای اجتماعی ادعا کرد که ایالات متحده «تمام اورانیوم غنیشده ایران را دریافت خواهد کرد»، ادعایی که ایران آن را رد کرد. ترامپ ادعا کرد که اورانیوم غنیشده «توسط بمبافکنهای B-2 Spirit ما به خاک تبدیل شده است» و تأکید کرد که تهران «تحت هیچ شرایطی هیچ غرامت مالی دریافت نخواهد کرد». او روز جمعه در مصاحبهای با رویترز اظهار داشت که ایالات متحده با ایران برای بازیابی اورانیوم غنیشده دفنشده و ارسال آن به ایالات متحده همکاری خواهد کرد.
ایران موافقت خود را با انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده خود تکذیب کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه گفت: «اورانیوم غنیشده ایران به هیچ جایی منتقل نخواهد شد. همانطور که خاک ایران برای ما مقدس است، این موضوع برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.» وی ادامه داد: «موضوع انتقال اورانیوم غنیشده به ایالات متحده هرگز در مذاکرات مطرح نشد.» بقایی اظهار داشت که مذاکرات اخیر بر یافتن راهحلی برای مناقشه متمرکز بوده است، نه بر انتقال اورانیوم غنیشده. وی افزود: «تمرکز مذاکرات قبلی بر مسئله هستهای بود، اما تمرکز مذاکرات فعلی بر پایان دادن به جنگ است.»
اعتقاد بر این است که ایران بیش از ۹۰۰ پوند اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصد در اختیار دارد. برنامه هستهای ایران یکی از پیچیدهترین مسائل در مذاکرات ایالات متحده و ایران است. ترامپ میگوید یکی از دلایل اصلی جنگ، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است. شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۵، تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ایران تقریباً ۱۱۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین را به روسیه ارسال کرد که یکی از الزامات کلیدی برای تکمیل توافق هستهای بود.