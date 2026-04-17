هنوز هم «یانگوم» محبوب ترین سریال از نظر مردم است
بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه تماشا، مجموعه تلویزیونی «جواهری در قصر» با کسب ۴۶ درصد آرای مردمی، عنوان محبوبترین سریال و منتخب مخاطبان این شبکه را از آنِ خود کرد.
در این نظرسنجی، مخاطبان امکان انتخاب از میان چهار سریال «دو دوست »، «آسا»،«نوش جان» و «جواهری در قصر» را داشتند.
همچنین سریال «دو دوست» با ۳۳ درصد آرا در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت. نوش جان ۱۴ درصد و آسا ۷ درصد آرای مخاطبان را به خود اختصاص دادند.
با انتخاب مخاطبان مجموعه «جواهری در قصر» جایگزین مجموعه «بهشت در آتش » شد.
به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، این مجموعه که در ایران با نام یانگوم نیز شناخته میشود، براساس ماجرای واقعی زنی ساخته شده که اولین و احتمالاً تنها زنی است که نامش در تاریخ بهعنوان پزشک خصوصی پادشاه ثبت شدهاست.
ماجرا در زمان سلسله جوسون میگذرد زمانی که جامعه مشخصاً سیستم طبقاتی دارد و سنتهای مردسالارانه بر آن حکمفرماست. این دوره از تاریخ هر چند از نظر اقتصادی در وضعیت مساعدی به سر میبرد، اما به دلیل درگیریهای داخلی بر سر قدرت میان خانواده سلطنتی و دولت از ثبات سیاسی برخوردار نیست.
مجموعه «جواهری در قصر»» هر شب ساعت ۱۹ پخش و در ساعات ۱۴،۷،۲۴ از شبکه تماشا بازپخش میشود.