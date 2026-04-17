حمایت ویژه نماینده مجلس از پسرش با شال بایرن مونیخ!+ عکس

بایرن مونیخ چهارشنبه شب با برتری مقابل رئال مادرید جواز صعود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد تا ونسان کمپانی، سرمربی بلژیکی بایرن حالا در دومین فصل حضورش در آلمان آماده کسب یک موفقیت بزرگ شود.

پی‌یر کمپانی، پدر سرمربی بایرن مونیخ که عضو مجلس بلژیک است، پس از موفقیت بزرگ فرزندش در اقدامی جالب با شال تیم آلمانی در مجلس حضور پیدا کرد تا به این شکل از پسرش حمایت کند.