روزنامه یواس‌ای تودی در گزارشی از وضعیت نگران‌کننده خدمات رفاهی و دسترسی به غذا در ناوهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه خبر داده‌است.

خانواده‌های سربازان با انتشار تصاویری از وعده‌های غذایی ناچیز (مانند یک تکه گوشت کوچک و یک نان تورتیلا یا چند هویج پخته) ابراز نگرانی کرده‌اند که فرزندانشان در کشتی‌های جنگی (مانند ناو USS Tripoli و USS Abraham Lincoln) گرسنه می‌مانند. گزارش‌ها حاکی از نبود میوه و سبزیجات تازه و جیره‌بندی جدی مواد غذایی در این شناورهاست.

علاوه بر غذا، سربازان با کمبود اقلام ضروری مانند شامپو، دئودورانت، خمیردندان و محصولات بهداشتی زنان روبرو هستند.

خانواده‌ها تلاش کرده‌اند این اقلام را در قالب بسته‌های حمایتی ارسال کنند، اما به دلیل تعلیق خدمات پستی، این بسته‌ها به دست سربازان نمی‌رسد.

اداره پست آمریکا (USPS) ارسال نامه و بسته به ۲۷ کد پستی نظامی در خاورمیانه را از اوایل ماه آوریل به مدت نامعلوم متوقف کرده است. دلیل این تصمیم، بسته‌شدن حریم هوایی و مشکلات لجستیکی ناشی از درگیری‌های نظامی اعلام شده است. بسته‌هایی که پیش از این ارسال شده بودند، اکنون در انبارهای نظامی یا پستی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

سربازان در پیام‌های خود به خانواده‌هایشان از کاهش شدید روحیه به دلیل گرسنگی، طولانی شدن دوران استقرار در دریا (بیش از ۳۰۰ روز برای برخی ناوها) و نبود امکانات اولیه گلایه کرده‌اند.

برخی والدین گفته‌اند که به نشانه همبستگی با فرزندانشان که حتی قهوه برای نوشیدن ندارند، خودشان هم مصرف برخی چیزها را در خانه قطع کرده‌اند.

اگرچه مقامات پستی می‌گویند اختلال در زمان جنگ امری عادی است (مانند جنگ جهانی دوم یا جنگ عراق)، اما برخی کارشناسان و خانواده‌ها معتقدند تعلیق کامل خدمات پستی به این شکل کم‌سابقه است.

در حالی که ارتش آمریکا مشغول اجرای محاصره دریایی و عملیات نظامی است، خانواده‌های سربازان از اینکه "قوی‌ترین ارتش جهان" در تامین نیازهای اولیه (غذا و پست) نیروهای خود ناتوان مانده، به شدت معترض و نگران هستند.