خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت‌ لپ‌ تاپ نجومی شد/ کف قیمت‌ به ۴۰‌ میلیون تومان رسیده است!+جدول

کد خبر : 1774024
لینک کوتاه کپی شد.

در حال حاضر ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین لپ‌تاپ‌ها مربوط به دانشجویان و دانش‌آموزان است که کف قیمتی آنها از ۴۰‌میلیون تومان به بالا شروع می‌شود.

قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ به‌گونه‌ای است که حتی نمی‌توانید برای قیمت کردن نزدیک فروشگاه‌ها شوید. البته مردم به پاساژها می‌روند اما کمتر حضوری به خرید ختم می‌شود. معمولی‌ترین قیمت لپ‌تاپ‌ها مربوط به لپ‌تاپ‌های کارکرده می‌شود. البته لپ‌تاپ‌های کارکرده ریسک‌های مربوط به خود را دارد. پیش‌تر برخی برای خرید ارزان‌تر سراغ لپ‌تاپ‌های استوک می‌رفتند اما آنها هم با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. برای همین با بالا رفتن قیمت‌ها، برخی از مردم رو به خرید لپ‌تاپ‌های کارکرده آورده‌اند. مثلا قیمت کروم‌بوک کار کرده ۱۱ اینچ با رم ۴ گیگابایت و پردازنده سلرون، ۶‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اما لپ‌تاپ‌های کارکرده همواره با ریسک باتری مشکل‌دار همراه هستند. ظرفیت باتری لپ‌تاپ‌ها به مرور زمان کاهش پیدا می‌کنند، به‌گونه‌ای که شاید تا نیم ساعت هم شارژ نگه ندارند و البته برخی از آنها نیاز دارند که به‌طور مداوم به برق وصل باشند.

مثلا لپ‌تاپ ایسوسِ ۱۴ اینچ، با حافظه اس‌اس‌دی ۲۵۶ گیگابایت، حافظه رم ۴ گیگابایت، با پردازنده n ۴۵۰۰، از ۴۱‌میلیون تا ۴۳‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.

طیف قیمتی لپ‌تاپ‌های دانشجویی از 40‌میلیون تا 65‌میلیون تومان شده است. یکی از فعالان بازار لپ‌تاپ می‌گوید که کف قیمت‌های لپ‌تاپ‌های دانشجویی به 64- 65‌میلیون تومان رسیده است. به گفته این فعالان بازار لپ‌تاپ‌هایی که زیر آن قیمت داشته باشند، یعنی مشخصات بسیار ضعیفی دارند که کار راه‌انداز نیستند. با این حال این افزایش قیمت فقط مربوط به لپ‌تاپ‌های دانشجویی نیست. اگر قصد خرید لپ‌تاپ‌های حرفه‌ای‌تر داشته باشید، مثل لپ‌تاپ‌های گیمینگ و طراحی و تدوین، قیمت‌ها احتمالا شما را شوکه خواهند کرد. لپ‌تاپ گیمینگ از برند ایسوس، با مشخصات 16 اینچ صفحه نمایش، SSD یک ترابایت، پردازنده ریزن 9، حافظه رم 32 گیگابایت و حافظه اختصاصی کارت گرافیک 12 گیگابایتی در حدود 575‌میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین لپ‌تاپ گیمینگ ایسر، سری هلیوس، نئوی 16، با مشخصات 16 اینچ صفحه، حافظه SSD یک ترابایتی، پردازنده Core ultra9، حافظه رم 32 گیگابایت و حافظه اختصاصی کارت گرافیک 12 گیگابایتی در حدود 383 تا 393‌میلیون تومان قیمت خورده است. این لپ‌تاپ‌ که در زمره لپ‌تاپ‌های «بالا-میان‌رده» (High-mid) یا شبه‌پرچمدار محسوب می‌شود سال گذشته در تیر ماه 299‌میلیون تومان قیمت داشته است. از یک کارشناس بازی درباره این نوع لپ‌تاپ‌ها سوال کردیم که برای چه بازی‌هایی اینها مناسب هستند. او گفت: «لپ‌تاپ‌هایی از این دست برای بازی‌هایی مثل Call of duty warzone یا counter strike 2 خوب هستند اما برای بازی‌هایی مانند Alan wake 2 یا black myth:Wukong اصلا خوب نیستند.»

لپ‌تاپ‌های گیمینگ سوای اینکه برای بازی خوب هستند، می‌توانند با توجه به گرافیک فوق‌العاده و سرعت عالی‌شان برای کارهای تدوین و طراحی نیز استفاده شوند. در حال حاضر یکی از این لپ‌تاپ‌هایی که کارکرد دوگانه دارد و قیمت بالایی هم دارد، به برند ایسوس مربوط می‌شود. لپ‌تاپ ایسوس، سری ROG Strix SCAR16 که نزدیک 3 کیلو وزن دارد از پردازنده نسل 2 سری Core اینتل بهره می‌برد که 24 هسته‌ای نیز است. این لپ‌تاپ در حال حاضر نزدیک به 640‌میلیون تومان قیمت دارد.

یکی از فعالان بازار می‌گوید که فعلا کسی برای خرید لپ‌تاپ‌های گیمینگ یا طراحی و تدوین اقدام نمی‌کند. برای اینکه هم قیمت‌ها بسیار بالا رفته است هم اینکه فعلا قطعی اینترنت نیز آنها را به داخل فروشگاه نمی‌کشاند؛ چرا که بیشتر بازی‌های گیمینگ آنلاین هستند. این فعال بازار می‌گوید که خرید و فروش نقدی تقریبا وجود ندارد اما برخی با لندتک‌ها همچنان خرید می‌کنند.

افزایش قیمت لپ‌تاپ تنها مربوط به افزایش قیمت دلار نیست و به چند دلیل این افزایش قیمت صورت گرفته است. باید گفت یک دلیل عام برای این افزایش قیمت وجود دارد و آن هم افزایش قیمت انواع حافظه در جهان است. به تبع افزایش قیمت جهانی حافظه، بازار ایران نیز تحت‌تاثیر آن قرار دارد. همچنین افزایش قیمت دلار نیز مزید بر علت شده و به بالا رفتن قیمت‌های آن کمک کرده است. در این شرایط چیزی که مشخص است، فعلا لپ‌تاپ در اولویت خرید برای مردم نیست و از سبد خانوار خارج شده است.

 

منبع دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار