سیب‌زمینی اگرچه خوراکی محبوب و پرمصرفی است، اما همیشه هم انتخاب بی‌خطری نیست. برخی تغییرات ظاهری می‌توانند نشانه وجود ترکیبات زیان‌آوری باشند که سلامت بدن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

در ادامه، مهم‌ترین انواع سیب‌زمینی که نباید مصرف شوند و دلیل آن را مرور می‌کنیم.

کدام سیب‌زمینی‌ها قابل مصرف نیستند؟

۱. سیب‌زمینی تلخ

تلخی نشانه تجمع مقدار زیادی گلیکوآلکالویید (GA)، سولانین و چاکونین است؛ موادی که معمولاً در سیب‌زمینی سبز شده یا نگهداری نامناسب ایجاد می‌شوند.

مصرف سیب‌زمینی تلخ می‌تواند موجب تهوع، دل‌درد، استفراغ و سرگیجه شود.

۲. سیب‌زمینی جوانه‌زده

این نوع سیب‌زمینی‌ حاوی دو سم طبیعی به نام سولانین و چاکونین است. مصرف آن‌ها می‌تواند موجب مسمومیت شود.

علائم معمولاً ۸ تا ۱۲ ساعت بعد ظاهر می‌شود و شامل بی‌حالی، سردرد، سرگیجه، دل‌درد، تهوع، استفراغ، اسهال، لرزش و حتی هذیان است.

۳. سیب‌زمینی سیاه‌شده

تیره‌شدن یا سیاه‌شدن بخش‌هایی از سیب‌زمینی معمولاً به علت واکنش‌های شیمیایی مانند اکسیداسیون است. این تغییر رنگ می‌تواند نشانه وجود مواد مضر باشد.

مصرف سیب‌زمینی سیاه‌شده ممکن است مشکلات گوارشی و حتی مسمومیت غذایی ایجاد کند.

۴. سیب‌زمینی آب‌پز فاسد یا تغییررنگ‌داده

اگر سیب‌زمینی پس از آب‌پز شدن سیاه شود، بوی نامناسب بدهد یا علائم فساد داشته باشد، نباید مصرف شود.

سیب‌زمینی پخته‌ای که مدت طولانی در محیط مانده یا شرایط نگهداری‌اش مناسب نبوده، خطر بیشتری برای سلامتی دارد.

