مرسدس بنز EQS مدل ۲۰۲۷ به بازار آمد + تصاویر | داخل کابین این سدان الکتریکی را ببینید

مرسدس بنز برای سال جدید میلادی، مدل EQS سدان را زیر تیغ جراحی برده است. این خودرو اکنون مجهز به باتری بزرگ‌تر، طراحی جدید در بخش جلو و یک پلتفرم با فناوری ۸۰۰ ولتی (ارتقا یافته از ۴۰۰ ولت) است. این سدان الکتریکی به‌روزرسانی‌ شده، اواخر سال جاری میلادی در بازار ایالات متحده عرضه خواهد شد.

تغییرات ظاهری و کابین

مدل ۲۰۲۷ سدان EQS از طراحی جدیدی در بخش دماغه، جزئیات نمای پشتی و عناصر نوری بهبود یافته بهره می‌برد.

نسخه استاندارد دارای جلوپنجره‌ ای مشکی با گرافیک ستاره سه پر مرسدس و خطوط کرومی پهن است. در مقابل، تیپ AMG Line با یک جلوپنجره ستاره‌ ای منحصر به‌ فرد (بدون خطوط کرومی) و ستاره مرکزی درخشان مرسدس عرضه می‌شود.

در بخش داخلی، نمایشگر عظیم MBUX Hyperscreen همچنان به صورت استاندارد در دسترس است. نکته دیگر آنکه این خودروی برقی با قابلیت «فرمان الکترونیکی» (Steer-by-wire) که دارای طراحی یوک مانند (Yoke-style) است، عرضه می‌شود و کمربندهای ایمنی آن نیز قابلیت گرم شدن دارند. شایان توجه است که این کمربندها پیشتر توسط خود مرسدس معرفی شده بودند.

تغییرات فنی مرسدس بنز EQS مدل ۲۰۲۷

طبق اعلام این خودروساز، بیش از ۲۵ درصد از قطعات این خودرو کاملاً جدید هستند یا بازنگری و اصلاح شده‌اند. این تغییرات شامل باتری (که ظرفیت آن از ۱۱۸ کیلووات‌ ساعت به ۱۲۲ کیلووات‌ ساعت افزایش یافته)، یک سیستم انتقال قدرت دو سرعته جدید در محور عقب و موتورهای الکتریکی جدیدی است که توسط خودِ شرکت توسعه یافته‌ اند.

مرسدس مدعی است که مدل پایه (EQS ۴۵۰+) می‌تواند با هر بار شارژ، تا ۵۷۵ مایل (حدود ۹۲۵ کیلومتر) پیمایش کند؛ البته این رقم بر اساس چرخه استاندارد اروپایی WLTP است که معمولاً اعداد خوش‌ بینانه‌ تری نسبت به واقعیت را ارائه می‌دهد. مصرف‌ کنندگان آمریکایی باید انتظار داشته باشند که این مدل هنگام عرضه به نمایندگی‌ ها، برد پیمایشی در حدود ۴۰۰ مایل (حدود ۶۴۴ کیلومتر) داشته باشد (مدل فعلی ۴۵۰+ با برد ۳۹۰ مایل شناخته می‌شود).

قیمت و زمان عرضه

انتظار می‌رود کمپانی مرسدس بنز با نزدیک شدن به تاریخ عرضه رسمی، قیمت‌ ها و مشخصات فنی دقیق را اعلام نماید. تحویل این خودرو به نمایندگی‌ های ایالات متحده از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

خط تولید EQS مدل ۲۰۲۷ شامل مدل‌های EQS ۴۵۰+، مدل EQS ۵۰۰ ۴Matic و مدل EQS ۵۸۰ ۴Matic خواهد بود.

هم اکنون قیمت مدل ۲۰۲۶ تیپ پایه EQS از ۱۰۱,۲۵۰ دلار شروع می‌شود و پرچم‌دار این خانواده، یعنی نسخه EQS ۵۸۰ ۴Matic، با قیمت پایه ۱۲۵,۲۵۰ دلار عرضه می‌گردد؛ احتمال می‌رود که قیمت تمامی مدل‌های ۲۰۲۷ نسبت به نسخه های قبل افزایش یابد.

منبع اسب بخار

