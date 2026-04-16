بسیاری از افراد این تجربه را دارند: روزی که کار فیزیکی خاصی انجام نداده‌اند، اما در پایان آن احساس خستگی شدید دارند. نه عضلات درد می‌کند، نه فعالیت سنگینی انجام شده، اما ذهن «خاموش» است.

این نوع خستگی که در سال‌های اخیر بیشتر شده، با عنوان خستگی ذهنی یا شناختی شناخته می‌شود؛ پدیده‌ای که به‌گفته پژوهشگران، یکی از پیامدهای سبک زندگی مدرن است.

بمباران اطلاعات؛ عامل اصلی خستگی

مغز انسان حدود ۲۰ درصد انرژی بدن را مصرف می‌کند. فعالیت‌هایی مثل تصمیم‌گیری، تمرکز، پردازش اطلاعات و حتی استفاده مداوم از موبایل، انرژی زیادی از مغز می‌گیرد. در واقع، حتی وقتی بدن بی‌حرکت است، مغز می‌تواند در حالت «کار سنگین» باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل خستگی ذهنی، قرار گرفتن مداوم در معرض اطلاعات است. شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها، اخبار و نوتیفیکیشن‌ها باعث می‌شوند مغز فرصت استراحت واقعی نداشته باشد.

این وضعیت به مرور منجر به: کاهش تمرکز، احساس فرسودگی و افت انگیزه می‌شود.

تصمیم‌های کوچک، خستگی بزرگ

پدیده‌ای به نام «خستگی تصمیم‌گیری» وجود دارد. هر انتخاب، حتی ساده مثل انتخاب لباس یا پاسخ به پیام، بخشی از منابع ذهنی را مصرف می‌کند. وقتی این تصمیم‌ها زیاد شوند، مغز به‌تدریج دچار فرسودگی می‌شود.

نقش خواب و استراحت واقعی

خواب ناکافی یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده خستگی ذهنی است. مغز در طول خواب، اطلاعات را پردازش و بازسازی می‌کند. بدون خواب کافی، این چرخه مختل می‌شود و خستگی انباشته می‌شود.

کم‌تحرکی؛ دشمن انرژی

کم‌تحرکی نه‌تنها برای بدن، بلکه برای ذهن هم مضر است. فعالیت بدنی باعث افزایش جریان خون به مغز و بهبود عملکرد شناختی می‌شود. به همین دلیل، افراد کم‌تحرک بیشتر احساس خستگی می‌کنند.

خستگی بدون کار فیزیکی، یک پدیده واقعی و علمی است. ترکیبی از فشار ذهنی، مصرف بیش‌ازحد اطلاعات، کم‌خوابی و کم‌تحرکی باعث می‌شود مغز خسته شود، حتی وقتی بدن استراحت کرده است.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/