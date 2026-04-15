فروش فوری ایران خودرو ویژه این گروه از متقاضیان آغاز شد + جدول خودروها

ایران خودرو در راستای عرضه مستقیم محصولات در نظر دارد به صورت فروش فوری بدون قرعه کشی و بدون کنترل پلاک فعال با شرایط جدول ذیل به متقاضیان حائز شرایط ارائه کند:

در این طرح قیمت خودرو بر اساس قیمت مصوب زمان ثبت نام است.

زمان شروع این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۵.۰۱.۲۹ است و تا زمان تکمیل ظرفیت، ادامه خواهد داشت

- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد

- متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته، از شرکت های ایران خودرو و سایپا خریداری و این شرکت ها به نام آنها فاکتور فروش صادر کرده باشد، نمی توانند در این طرح عادی شرکت کنند. در صورت ثبت در خواست خرید، درخواست خرید ایشان حذف می شود.