آیا می دانید عمر خودروهای الکتریکی چقدر است؟!

میانگین عمر خودروهای برقی چند سال است؟

خودروهای الکتریکی که به انگلیسی Electric Vehicles یا به اختصار EV گفته می شوند، دستاورد تازه ی صنعت خودرو و حمل ونقل است و به همان شیوه ای که ماشین های هیبریدی کم تر از دو دهه پیش در این صنعت تحول آفریدند، اینک خودروهای الکتریکی دارند انقلابی به پا می کنند. ماشین هایی که بتوان آن ها را به صورت الکتریکی شارژ کرد، در روندی آهسته و پیوسته در ایالات متحده طراحی و عرضه شدند. برخی از مدل های اولیه ی خودروهای الکتریکی صرفا جنبه ی آزمایشی داشتند و تنها در ایالت های خاصی از آمریکا فروخته یا واگذار می شدند. هر چند که این ماشین ها تا کنون حضور چشم گیری در خیابان های ایران نداشته اند، اما ظاهرا خبرهای خوبی در راه است که اگر تا آخر مطلب با ما باشید خواهیم گفت.

وقتی صحبت از خودرو الکتریکی می شود، هنوز بسیاری از مردم نگران اند که این ماشین حتا با شارژ کامل هم نتواند آن ها را تا مقصدشان برساند و بعضی هم تصور می کنند که شارژ کردن این وسایل نقلیه کاری پیچیده و پردردسر است که شاید از پس اش برنیایند. در عین حال قیمت این خودروها هم مساله است: راندن آن ها بسیار کم هزینه است، اما برای خرید این خودرو تازه به میدان آمده باید پول زیادی خرج کرد (خوب است بدانید بعضی از ایالت های آمریکا معافیت مالیاتی برای این خودروها در نظر گرفته اند تا خرید آن ها ساده تر شود). اما هیچ جای نگرانی نیست، طرفداران خودروهای الکتریکی می گویند تمام این حرف ها مشکلاتی است که بر سر راه هر فناوری تازه ای قرار می گیرد.

نکته ی بامزه این که ماشین های برقی اصلا فناوری تازه ای به شمار نمی آیند. می توان با کمی اغماض گفت که عمر آن ها برابر عمر خود اتوموبیل است. در واقع تاریخ ساخت نمونه های اولیه ی این ماشین ها به نخستین سال های قرن نوزدهم برمی گردد، یعنی تقریبا همان زمانی که موتورهای الکتریکی و باتری ها پا به عرصه گذاشتند. در آمریکا و اروپا، مهندسان توانستند پیش رفت های بسیار خوبی در این زمینه داشته باشند، اما مدت زمانی طول کشید تا تولیدکنندگان تکانی به خودشان بدهند و کار را دست بگیرند.

در دهه ی ۱۸۹۰ فروش ماشین های الکتریکی عملا ده برابر ماشین های بنزینی بود و ماشین های بخار هم سهمی از بازار را به دست داشتند. یکی از خودروهای الکتریکی پیشتاز در آن زمان در ایالت آیووا تولید می شد و سازنده ی آن شیمی دانی به اسم ویلیام موریسن بود و حداکثر سرعتی برابر با ۲۳ کیلومتر بر ساعت داشت.

با تغییر سده، خودروهای الکتریکی پیش رفت فنی چشم گیری داشتند، اما تولید انبوه آن ها بسیار افت کرد. در آن دوران که تمام خودروهای موجود در بازار به کمک دست ساخته می شدند، نبرد منصفانه ای میان آن ها جریان داشت. اما در سال ۱۹۱۰ اولین خط مونتاژ مدرن در کارخانجات فورد به راه افتاد و معادله را به هم زد. از آن جا که خط تولید خودروهای بنزینی پیش از بقیه شروع به کار کرد، تولیدکنندگان شان به مزیت اقتصادی ای دست یافتند که سازندگان خودروهای الکتریکی به گرد آن هم نرسیدند. در عین حال زیرساخت ها محدود الکتریکی هم معضلی بود. به این ترتیب بنزین برنده ی میدان شد و به عنوان سوخت ارجح به کار رفت که در این میان، محبوبیت بی حدوحصر ماشین ارزان و در دسترس «فورد مدل تی» هم مزید بر علت شد. خودروهای الکتریکی هم چنان تولید می شدند، اما به تعداد بسیار اندک و صرفا برای مقاصد تجاری و صنعتی.

خودروهای الکتریکی دوباره در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی جان تازه ای گرفتند، ولی باز هم پیش از شروع دوران تازه ی کنونی، کاملا از رمق افتادند. در حال حاضر خودروهای الکتریکی از ماشین های جمع وجور و نقلی گرفته تا اتوموبیل های بسیار لوکس را شامل می شوند و بسیاری از مدل های جدید هم در راه است. تولید خودروهای الکتریکی پیش رفت های زیادی داشته است و در بسیاری از کشورها می توان به راحتی جایی برای شارژ آن ها پیدا کرد.

با این خودروها چنین پیشینه ی پرفرازونشیبی را تا کنون پشت سر گذاشته اند، سازندگان آن ها این روزها چنان تبلیغات و هیاهویی به راه می اندازند که انگار با دستاوردی کاملا جدید سروکار داریم.

در ایران هم هر چند که هنوز نشان چندانی از حضور خودروهای الکتریکی نیست، اما اخیرا (اول تیرماه ۱۳۹۴) خبری منتشر شد که از طراحی و تولید انبوه خودروهای الکتریکی و هیبریدی حکایت می کرد. بر اساس این خبر، تفاهم نامه ای بین گروه صنعتی ایران خودرو و دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر امضا شده تا کارهای تحقیقاتی و اجرایی برای ساخت و تولید این خوردوها انجام شود. در همین خبر و به گفته معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو، در سال ۲۰۱۰ بیست و پنج هزار خودرو الکتریکی و هیبریدی در کشور داشته ایم که دو سال بعد این عدد به ۴۰۵ هزار دستگاه رسیده است. بنابراین می توانیم کاملا امیدوار باشیم که با افزایش تولید این خودروها، در آینده ای نه چندان دور و در زمینه ی استفاده از خودروهای الکتریکی، شاهد انقلابی هم در ایران باشیم.