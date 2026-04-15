بهترین زمان خوردن کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها

زمان های خاصی در روز وجود دارد که خوردن مواد غذایی حاوی چربی ، کربوهیدرات و پروتئین به بهترین وجه ممکن جذب ، هضم و مصرف می شود. با به ایجاد چند تغییر ساده در برنامه غذایی خود ، متوجه خواهید شد که بدن شما میتواند برای فعالیت های روزانه انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشد.

به گفته یک متخصص تغذیه : "اگر مستعد سوء هاضمه هستید ، بهتر است از خوردن غذاهای پروتئینی دیر هضم در اواخر روز خودداری کنید و یک میان وعده سبک که از غلات تشکیل شده است میل کنید. افزودن جو دوسر و دارچین به شما کمک میکند تا هضم راحت تری داشته باشید. " اگر از مشکلات معده پس از وعده های غذایی رنج میبرید، در انتهای روز غذاهای سبک میل کنید.

از پروتئین در صبحانه استفاده کنید

بهترین زمان مناسب مصرف پروتئین صبح است. طبق نظریه مختصصان تغذیه، شما باید به نیاز های بدن خود توجه کنید. خوردن پروتئین کافی انرژی لازم در طول روز را تامین میکند. املت تخم مرغ سرشار از پروتئین است و خوردن آن در صبح بسیار توصیه میشود. همچنین با ترکیب چند ماده ساده میتوانید مافین های سرشار از پروتئین تهیه کنید.

در وعده صبحانه از چربی های سالم استفاده کنید

مصرف کربوهیدرات برای لاغری

صبح علاوه بر اینکه بهترین زمان مصرف پروتئین هاست، همچنین برای مصرف چربی ها نیز صبح بهترین زمان است. متخصصان تغذیه، زمان مناسب برای مصرف چربی ها را صبح دانسته اند. کره، گردو، تخم مرغ و شیر موادی هستند که علاوه بر داشتن چربی، برای وعده های صبحانه یا میان وعده های روزانه مناسب است. چربی موجود در این مواد ، انرژی مورد نیاز بدن را تأمین می کند و نه تنها در طول روز به خوبی هضم میشود بلکه یک ماده مغذی محسوب میشود و از گرسنگی های زودهنگام جلوگیری می کند.

از خوردن غذاهای پرچرب در شب پرهیز کنید

بهترین زمان برای مصرف کربو به گفته یک متخصص تغذیه در مرکز پزشکی وکسنر دانشگاه ایالتی اوهایو: "وعده های غذایی باید حاوی مقادیر کمی از هر نوع مواد مغذی باشند ؛ با این وجود برخی مواقع ، بدن شما نیاز بیشتری برای نوع خاصی از مواد مغذی دارد. " خوردن مقادیر زیادی از مواد پرچرب در اواخر شب می تواند مشکل ساز باشد. به گفته برکمن: "ممکن است 2-4 ساعت طول بکشد تا چربی به طور کامل هضم شود ، بنابراین اگر شما در اواخر روز از آن استفاده کنید، بدن شما نمیتواند آن را هضم کند و زمان زیادی برای استفاده از این انرژی نخواهید داشت."

صبح ها پیش از کار کردن از کربوهیدرات ها استفاده کنید

زمان مناسب مصرف کربوهیدرات صبح و قبل از شروع فعالیت های روزانه می باشد. بنابراین توصیه می شود؛ بعد از برخاستن از خواب و پیش از انجام ورزش، از کربوهیدرات ها استفاده کنید.

به گفته این متخصص: کربوهیداتها با تاثیر فوری، انرژی مورد نیازی که هنگام فعالیت بدنی به آن نیاز دارید، فراهم می کنند. "بدن شما به یک منبع انرژی فوری نیاز دارد ، بنابراین به دنبال چیزی باشید که از150تا 200 کالری برخوردار باشد. "اگر به دنبال یک میان وعده سبک و پر انرژی قبل از تمرین هستید، غذایی با کربوهیدرات بالا که کمترین میزان چربی و فیبر را داشته باشد، گزینه مناسبی برای شما محسوب می شود.

بعد از کار کردن پروتئین و کربوهیدرات بخورید

بهترین زمان برای مصرف کربو پروتئین بعد از انجام یک فعالیت روزانه یا تمرین ورزشی است تا کربوهیدرات و پروتئین های از دست رفته را جبران کنید.

در این رابطه گفته شده که: "زمانی که ​​بدن برای ترمیم و ساخت ماهیچه ها سوخت و ساز می کند، برای تأمین اسید آمینه های ضروری در این فرآیند به پروتئین نیاز دارد، و از آنجا که هنگام ورزش، از ذخیره گلیکوژن استفاده می شود، باید با خوردن کربوهیدرات آن را جبران کرد.

ترکیب ماست یونانی با میوه و بادام تازه یا یک تکه نان تست با یک عدد موز و کره بادام زمینی میتواند به طور کامل این نیاز را برطرف کند.

کربوهیدرات های پیچیده را در شب استفاده کنید

بهترین زمان برای مصرف کربوهیدرات ها عصر و هنگام صرف وعده های غذایی است. بررسی های صورت گرفته بر نمونه های خون افراد نشان می دهد که خوردن کربوهیدرات ها در عصر به نفع لپتین، یک هورمون سیری، و آدیپونکتین ، پروتئین تنظیم کننده ترشح انسولین، است. یک نظریه متضاد که اخیراً توجه بسیاری از متخصصان رژیم غذایی را جلب کرده، توصیه می کند که مصرف کربوهیدرات در وعده صبحانه برای بدن بهتر است زیرا بدن شما در طول روز کربوهیدرات ها را می سوزاند. با این حال ،این نظریه هنوز در حال بررسی است و به صورت علمی تأیید نشده است .

مصرف پروتئین را در دستور غذایی روزانه خود قرار دهید

پروتئینطبق تحقیقاتی که اخیراً توسط ژورنال آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شده است، بهترین زمان خوردن پروتئین ها، صبح است. پروتئین به بهترین وجه ممکن در طول روز جذب بدن می شود. این مطالعه نشان داد که دو برابر کردن میزان پروتئین مصرفی در روز می تواند به شما در ساخت عضله و سوزاندن چربی بیشتر هنگام انجام ورزش کمک کند. مصرف حداقل 30 گرم پروتئین وعده های غذایی و میان وعده ها در این امر موثر است .