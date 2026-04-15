وضعیت واقعی تنگه هرمز از زبان وال استریت ژورنال+عکس

وال‌استریت‌ژورنال نوشت: هیچ مأموریتی در تنگهٔ هرمز بدون تأیید ایران پیش نخواهد رفت.

اروپا طرحی برای بازگشایی هرمز تدوین می‌کند. طرح شامل اعزام کشتی‌های مین‌روب و شناورهای اسکورت‌ نظامی است. اما این طرح تنها «پس از پایان جنگ» اجرایی خواهد شد و ممکن است یک کشور به‌طور خاص از آن حذف شود: ایالات متحده آمریکا.

وزیر خارجۀ فرانسه گفته این طرح با کشورهای هم‌مرز تنگه، یعنی ایران و عمان، هماهنگ خواهد شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیچ مأموریتی بدون تأیید ایران پیش نخواهد رفت.

