وضعیت واقعی تنگه هرمز از زبان وال استریت ژورنال+عکس

اروپا طرحی برای بازگشایی هرمز تدوین می‌کند. طرح شامل اعزام کشتی‌های مین‌روب و شناورهای اسکورت‌ نظامی است. اما این طرح تنها «پس از پایان جنگ» اجرایی خواهد شد و ممکن است یک کشور به‌طور خاص از آن حذف شود: ایالات متحده آمریکا.

وزیر خارجۀ فرانسه گفته این طرح با کشورهای هم‌مرز تنگه، یعنی ایران و عمان، هماهنگ خواهد شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیچ مأموریتی بدون تأیید ایران پیش نخواهد رفت.