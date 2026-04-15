اپلیکیشن XChat ایلان ماسک با وعده رمزنگاری سرتاسری و بدون ردیابی داده‌ها، رسما در اپ استور منتشر شد. این برنامه قصد دارد رقیبی جدی در حوزه پیام‌رسان‌ها باشد.

اپلیکیشن XChat، بخشی از چشم‌انداز ایلان ماسک برای ساخت یک سوپراپلیکیشن جامع به سبک وی‌چت در بازارهای غربی است. اپ استور اپل در تاریخ ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) شاهد حضور این برنامه برای آیفون و آی‌پد بوده و نسخه iOS ۱۶ به بالا را می‌طلبد. در دسترس بودن آن برای اندروید هنوز تایید نشده است.

ویژگی‌های کلیدی اپلیکیشن XChat

XChat یک اپلیکیشن مستقل است که جدا از پلتفرم اصلی X (توییتر سابق) توسعه یافته و به‌طور کامل بر ارتباطات خصوصی تمرکز دارد. این برنامه با حجم ۱۷۵.۸ مگابایت عرضه شده و برای کاربران ۱۷ سال به بالا مناسب است. اپلیکیشن XChat قابلیت‌هایی نظیر رمزنگاری سرتاسری، تماس‌های صوتی و تصویری، پیام‌های ناپدیدشونده با تایمر سفارشی، امکان ویرایش پیام‌ها و حذف دوطرفه آن‌ها را ارائه می‌دهد.

همچنین، این برنامه از جلوگیری از اسکرین‌شات گرفتن، چت‌های گروهی، اشتراک‌گذاری فایل و ادغام هوش مصنوعی Grok برای انجام وظایف درون چت پشتیبانی می‌کند. یکی از ویژگی‌های مهم آن، عدم نیاز به شماره تلفن برای ثبت‌نام است که به حریم خصوصی کاربران کمک می‌کند.

چالش‌های حریم خصوصی و امنیت XChat ایلان ماسک

ایلان ماسک امنیت XChat را «رمزنگاری به سبک بیت‌کوین» توصیف کرده بود، اما محققان امنیتی این اظهارنظر را از نظر فنی گمراه‌کننده می‌دانند. علاوه بر این، کارت حریم خصوصی اپ استور اپل نشان می‌دهد که اپلیکیشن XChat اطلاعاتی از جمله موقعیت مکانی، اطلاعات تماس، سابقه جستجو و شناسه‌های مرتبط با هویت کاربر را جمع‌آوری می‌کند که با ادعای «عدم ردیابی داده‌ها» از سوی توسعه‌دهندگان در تناقض است.

تا زمانی که یک حسابرسی امنیتی مستقل منتشر نشود، وعده‌های حریم خصوصی XChat ایلان ماسک توسط هیچ شخص ثالثی تایید نشده باقی می‌ماند.