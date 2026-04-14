آیا مصرف پفک واقعا موجب چسبندگی روده می شود؟
مطالعات امروزه نشان داده است که مصرف چیپس و پفک برای زنان بسیار مضر است. بر اساس این تحقیقات خانمهایی که چیپس و پفک زیادی مصرف میکنند دو برابر بیشتر از سایر زنان دیگر در معرض ناباروری هستند. خوردن پفک چسبندگی روده را افزایش میدهد و باعث یبوست میشود و با سخت کردن عمل دفع باعث ابتلا به سرطان روده خواهد شد. حتی مصرف پفک عامل ایجاد کیستهای تخمدان در زنان است.
نمک زیاد موجود در پفک و چیپس باعث آسیب دیدن کلیهها و تجمع آب در بدن و درنتیجه تورم بافتها و افزایش فشار خون و سکتههای قلبی و مغزی میشود. از دیگر مضرات این نوع تنقلات، تغییر ذائقه افراد به شورخواری، تجمع آب در بدن و در نتیجه تورم بافتها و افزایش فشار خون و سکتههای قلبی و مغزی است.
استفاده از روغن با ترانس بالا در تهیه چیپس و پفک منجر به افزایش وزن، چربی خون و در نهایت بیماریهای قلبی عروقی میشود. همچنین استفاده از روغنهایی که چندین بار برای سرخ کردن استفاده میشوند و غالبا بوی روغن سوخته و رنگ کدر و مات به محصول میدهند، از خطرناکترین مواردی است که میتواند منجر به مسمومیت و سرطانزا شدن، چیپس شود.
این خطر برای زنانی که به دفعات در طول ماه از غذاهایی مانند پیتزا و ساندویچ استفاده میکنند، ۴ برابر بیشتر است. پژوهشهایی صورت گرفته است که نشان میدهد که تنقلات مصنوعی مانند چیپس، پفک، شکلات و آدامس موجب بروز کم اشتهایی، مشکلات عصبی، متوقف شدن رشد کودکان و نازایی میشود.
مصرف غذاهای سالم و پرهیز از غذاهای صنعتی و آماده میتواند عاملی برای پیشگیری از بیماریها باشد. گرما دیدن شدید محصول طی فرآیند سرخ شدن منجر به ایجاد رادیکالهای آزاد پراکسید میشود. این مواد زیانی شبیه به مواد شیمیایی موجود در دود سیگار دارند و سبب ابتلای افراد به سرطان ریه، سینه و مثانه میشود.
ایجاد سو تغذیه با خوردن پفک
سوء تغذیه، یکی دیگر از عوارض این گروه از خوراکیهای کم ارزش است. در رابطه با افرادی که درگیر سوء تغذیه هستند، هشدار داده میشود از این خوردنیها به هیچ وجه حتی در مقدار کم استفاده نکنند چرا که این گروه از خوراکیها سیری کاذپفکب در فرد بوجود میآورد و این سیری کاذب احساس بی اشتهایی را تشدید کرده و دیگر میلی به خوردن غذای اصلی ندارند.
تحقیقات نشان میدهد که پفک تا ۹ برابر وزن خود، آب جذب میکند، بنابراین معده را پر کرده و منجر به بیاشتهایی میشود. در نتیجه مصرفکننده به بیماریهایی نظیر کمخونی، کوتاهی قد، پوکی استخوان، ریزش و تضعیف مو پس از مصرف مداوم این فرآورده دچار میشود. همچنین مصرف رنگ نارنجی در پفک باعث بروز اختلالات رفتاری، اضطراب، تندخویی و آلرژی در کودکان میشود.
پفک ماده غذایی حجیم شده و چسبندهای با رنگهای مصنوعی مجاز است که به دلیل جذابیت خاص و نوع بسته بندیاش مورد توجه گروههای سنی مختلف به ویژه کودکان است.
در پفک از نوعی رنگ مصنوعی به نام «سان ست یلو» استفاده میشود که به گفته محققان میتواند مضر و خطرناک باشد. استفاده از این رنگهای مصنوعی ممکن است باعث بروز بیماریهایی مانند اختلالی روانی به نام سندرم بیش فعالی با عدم تمرکز در کودکان کم سن و سال شود.