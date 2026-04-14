راز افزایش طول عمر در گرو تحرک بیشتر!

محققان بیش از ۱۰۰ هزار آمریکایی را برای چندین دهه تحت نظر داشتند و دریافتند افرادی که به اندازه توصیه متخصصان سلامت ورزش می‌کنند، بیشتر عمر می‌کنند.

طبق این توصیه‌ها، بزرگسالان باید از طریق فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی سریع، به مدت ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه در هفته به ورزش متوسط بپردازند. گزینه دیگر این است که هر هفته به مدت ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه به فعالیت‌های عرق آورتر مانند دویدن یا دوچرخه سواری بپردازند.

در این مطالعه، افراد میانسالی که به این اهداف دست یافتند، حدود ۲۰ درصد کمتر در معرض خطر مرگ در ۳۰ سال آینده بودند.

«دونگ هون لی»، محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه هاروارد، گفت: «بیشتر افراد، به ویژه افرادی که به اندازه کافی فعال نیستند، می‌توانند با انجام سطوح ورزشی توصیه شده فعلی از مزایای سلامتی چشمگیری برخوردار شوند.»

محققان مشاهده کردند افرادی که مقادیر توصیه شده ورزش را انجام دادند، در مقایسه با همسالان خود که کم تحرک بودند، حدود ۲۵ تا ۳۱ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی یا سکته بودند. خطر مرگ ناشی از علل غیر قلبی عروقی نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت.

برای ورزشکارانی که دو تا چهار برابر بیشتر از مقادیر توصیه شده ورزش می‌کردند، فواید طول عمر کمی بیشتر بود.

در میان افرادی که به مدت ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه در هفته به شدت ورزش می‌کردند، خطر مرگ به هر دلیلی در مقایسه با افراد کم تحرک، حدود ۲۲ درصد کمتر بود. افرادی که ۳۰۰ تا ۶۰۰ دقیقه در هفته ورزش می‌کردند، خطر مرگ به هر دلیلی تا ۳۱ درصد کاهش یافت.