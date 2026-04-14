در هر سن چقدر ویتامین D برای بدن نیاز است
کمبود ویتامین D یکی از شایعترین کمبودهای تغذیهای در جهان است و نیاز بدن به ویتامین D با افزایش سن تغییر میکند .
اگر ویتامین D کافی را از طریق رژیم غذایی یا قرار گرفتن در معرض نور خورشید دریافت نکنید با کمبود این ویتامین در بدن مواجه خواهید شد.
ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است و اگر روده شما چربی را به خوبی جذب نمیکند، این امر در جذب ویتامین D حلشده در چربی اختلال ایجاد میکند.
به گفته کارشناسان تغذیه، نیاز بدن به ویتامین D با افزایش سن تغییر میکند و مقادیر توصیه در واحدهای بینالمللی ارائه میشوند که عبارتند از:
تولد تا یک سالگی: ۴۰۰ واحد بینالمللی
یک سالگی تا ۷۰ سال و همچنین زنانی که در دوران بارداری یا شیردهی به سر میبرند: ۶۰۰ واحد
۷۱ سالگی و بالاتر: ۸۰۰ واحد
میتوانید ویتامین D را از طریق مصرف مولتیویتامینها به سرعت دریافت کنید. اغلب مولتیویتامینها ۴۰۰ واحد بینالمللی ویتامین D دارند.
همچنین از طریق رژیم غذایی یا با افزایش قرار گرفتن در معرض نور خورشید، سطح ویتامین D بدن افزایش مییابد. با این حال، ممکن است متخصصان به دلیل خطر سرطان پوست و مضرات قرار گرفتن طولانیمدت زیر نور خورشید، آن را توصیه نکنند.
به گزارش ایندیپندنت، یکی دیگر از موارد تامین ویتامین D رژیم غذایی سالم است. البته بسیاری از مواد غذایی، حاوی ویتامین D نیستند اما با آن غنی شدهاند. برخی منابع غذایی مفید این ویتامین عبارتند از ماهیهای چرب مانند قزل آلا، تخم مرغ و جگر گاو.
از غذاهای غنیشده با ویتامین D هم میتوان به بیشتر شیرها از جمله شیر گاو، شیر بادام و سویا، غلات صبحانه و آب پرتقال و آب میوههای دیگر اشاره کرد.
البته بعید به نظر میرسد که تنها از طریق نور خورشید و رژیم غذایی، ویتامین D زیادی دریافت کنید. با این حال، هنگام مصرف مکملها حتما باید به میزان واحد آن توجه کنید زیرا مصرف بیش از حد این ویتامین برای بدن خطر دارد. ویتامین D بیش از حد، سطح کلسیم خون را افزایش میدهد و به کلیهها، بافتهای نرم و استخوانها آسیب میرساند.
علائم افزایش ویتامین D در بدن عبارتند از کماشتهایی، تشنگی بیش از حد، دفع ادرار مکرر و بیشتر از حد طبیعی، کمآبی بدن، یبوست، تحریکپذیری، خستگی، ضعف عضلانی، استفراغ و فشار خون بالا.